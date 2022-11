Mračková Vildumetzová (ANO): Pan ministr Bartoš mě překvapuje

reklama

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já navážu na naši paní předsedkyni Alenu Schillerovou, že opravdu veto, které dáváme, dáváme z důvodu toho, že chceme předložit pozměňovací návrh. Já jsem v minulém funkčním období byla místopředsedkyní výboru pro veřejnou správu a i já jsem nesouhlasila s tímto předloženým návrhem a musím říct, tak jak tady zaznělo, tak to podpořilo asi 95 poslanců napříč politickým spektrem a byli to právě poslanci ze současné vládní koalice. A vím, že to velmi právě podporoval současný ministr pro digitalizaci Ivan Bartoš. Opravdu musím říct, že mě překvapuje, že tato vláda má ve svém programovém prohlášení digitalizaci a všichni víme, že datové schránky jsou moderním, bezpečným způsobem komunikace se státem.

Určitě si někteří z vás pamatují, když jsme tady v minulém funkčním období na půdě Poslanecké sněmovny schvalovali e-recept a také tady byly tlaky shodit to pod stůl a asi málokdo z nás by si dnes život bez e-receptu dokázal představit. Je to komfortní, je to skvělé, přijde vám kód a pro daný lék si dojdete do lékárny. Musím říct, že pan ministr vnitra, co mě tedy velmi překvapuje, že tady není, že ho tady zastupuje pan ministr školství, byť je tady nějaká generální plná moc, že ho může zastoupit. Ale jsem přesvědčena o tom, že tento krok je především proto, že Ministerstvo vnitra by podle mého názoru ani nezvládlo ten nápor lidí na zřízení těchto datových schránek, který by 1. ledna touto účinností nastal. Nezvládl by to i z důvodu toho, že zítra tady budeme projednávat zřízení Digitální informační agentury, pod které datové schránky mají přejít. A pan ministr si tyto systémy veřejné správy nechá vzít a převedou se pod Digitální informační agenturu. Proto my říkáme, že digitalizace je prioritou, byla naší prioritou, a proto my přicházíme s stejným řešením, jako bylo u e-receptů, to znamená posunutí toho termínu a v žádném případě ne zrušení. A to posunutí termínu budeme předkládat na 1. 7. 2024 a nedotýkalo by se to pouze fyzických osob, ale chceme, aby do toho byly zahrnuty, a to bude náš druhý pozměňovací návrh, nepodnikající právnické osoby. To jsou například bytová družstva, to jsou ty fotbalové spolky v těch malých obcích, takže tam také bychom předložili tento druhý pozměňovací návrh. Opravdu souhlasíme s tím, aby došlo ke zkrácení těch lhůt. Je nám jedno, podpoříme jakoukoliv lhůtu. My ten důvod, proč dnes to veto dáváme, je především proto, že chceme předložit právě ty dva pozměňovací návrhy. A dávám ještě na zvážení předsedům klubů koaličních, protože zítra se má projednávat to zřízení té Digitální informační agentury, a i tam by bylo možné řešit datové schránky. A tam by bylo možné řešit i zákon o veřejných zakázkách, který se týká NAKITu. Ale to si nechám až na zítřek. Já to v tuto chvíli otevírám pro předsedy poslaneckých klubů, protože si myslím, že by to bylo nejlepší řešení, dát to do jednoho sněmovního tisku.

Děkuji vám za pozornost.

