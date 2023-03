Mračková Vildumetzová (ANO): Pan ministr není lehký soupeř

reklama

Chtěla jsem vám všem, co mi držíte palce a stojíte za mnou, moc poděkovat. V neděli dopoledne jsem se po delší době setkala v televizní debatě s ministrem vnitra Rakušanem a to, co se po diskuzi rozjelo, mi až vyrazilo dech. Do SMS zpráv, do mailu nebo tady přes facebook mi přišlo spousty nádherných vzkazů, podpůrných zpráv a gratulací za to, jak jsem ten duel zvládla. Vážně je to pro mě ohromná pocta, odměna a vzpruha do další práce. Anketa Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 14563 lidí

Pan ministr totiž není lehký soupeř. Každý ví, že řečnění mu vždycky šlo. Pravda ale je, že tentokrát se ukázalo, že v pozici ministra a vicepremiéra v mnohém selhává. Nevím, jestli mu funkce stoupla do hlavy, nestíhá to ministerské tempo, nebo tu debatu na Primě prostě jen hrubě podcenil, ale taky jsem měla pocit, že je většinu pořadu docela vykolejený a jediné, na co se občas zmohl, byly osobní útoky na mou osobu.

To, že Pětikoalice sáhne seniorům na zvyšování důchodů, svaloval 16 měsíců po tom, co se jeho vláda ujala moci, pořád ještě na vládu předchozí. Náš návrh na zmrazení platů politiků nikdy ve Sněmovně schválit nechtěl, a teď jen koktal, že připraví svůj vlastní návrh. Fajn. Proč až teď? A odkdy bude platit? V otázce České pošty vyhořel úplně. V minulosti sliboval experty do dozorčí rady, krizového manažera na post generálního ředitele a místo toho se teď pošťáci třesou, kdo přijde o práci. Se starosty, primátory ani hejtmany nikdo nemluví. To, jak nezvládl komunikaci po demonstraci na Václavském náměstí, jsem tady řešila. Čekala jsem, že se po tom týdnu trochu uklidní, možná uzná chybu, že nereagoval dostatečně rychle a omluví se za ty klukovské útoky na moji osobu. Spletla jsem se. On teď jako ministr chyby nedělá. Pokora a sebereflexe bohužel žádná.

I tak to ale bylo náročné. Pořád si ještě v televizi zvykám, radši bojuju na jednáních, než za mikrofonem, ale snad se zlepšuju. Určitě i proto, že se všem těm tématům věnuju naplno, pracuju na nich každý den, zajímám se o ně a když vidím nespravedlnost nebo nesrovnalost, nenechám ji být.

A taky je to díky vám a vaší podpoře. Ještě jednou děkuji.

