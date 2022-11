Mračková Vildumetzová (ANO): Pokud chcete digitalizaci, změňte kompetenční zákon

reklama

Já děkuji za slovo. Určitě děkuju, že pan ministr pro místní rozvoj vystoupil. Určitě se budu vyjadřovat k tomu, že v žádném případě nesouhlasíme se zřízením Digitální informační agentury, která tedy má vzniknout od 1. ledna příštího roku. I ten rozpočet moc nesedí, protože když tady říkáte ta čísla v rámci rozpočtu 1,8 miliardy v rámci těch systémů, tak DIA by měla popřípadě být zřízena 1. ledna, ale přechod zaměstnanců by měl být popřípadě od 1. dubna. Já jsem opravdu přesvědčená o tom i se svými kolegy, že pokud chcete digitalizaci, vezměte si ji pod Ministerstvo pro místní rozvoj, změňte kompetenční zákon.

Co jsem od vás za celou dobu jako od vicepremiéra pro digitalizaci neslyšela, je datové schránky. Byl jste to vy, který jste v minulém funkčním období prosadil a velmi jste i za to bojoval jako předseda výboru pro veřejnou správu, aby bylo automatické zřizování datových schránek. Do současné chvíle jsem od vás neslyšela ani jedno slovo, abyste se k tomuto vyjádřil, to, co budeme schvalovat v pátek a to, co jste prosadil, takže to zrušíme.

Zároveň jsem přesvědčena o tom, 200 lidí, kteří mají přijít z Ministerstva vnitra plus dalších 120 míst, která se vytvoří v rámci Digitální informační agentury, tak že do současné chvíle jsme tady pouze viděli to netransparentní výběrové řízení, které tedy už bylo ukončeno, nepředpokládám, že se k němu dozvíme nějaké informace a i tu sázku, kterou tady říkal můj kolega Králíček, kdo asi bude předseda Digitální informační agentury.

Děkuji.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Já tedy pořád nevím, kde jsou ty finanční prostředky z Modernizačního fondu Mračková Vildumetzová (ANO): Pane Kulhánku, to se musí chtít... Mračková Vildumetzová (ANO): Uzavření bazénu v Domově mládeže v Karlových Varech. Proč? Mračková Vildumetzová (ANO): Takže všechno je skvělé, všechno je zalité sluncem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama