Mračková Vildumetzová (ANO): Seniorům se vzala valorizace a politikům se zvýšily odměny o 12 %

Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já se vyjádřila, a především abych vyjádřila zásadní výhrady k předložené novele zákona o důchodovém pojištění, které nazývá tato vláda důchodovou reformou. A musím říct, že tedy, když se na to podíváme, tak ta první vlna, tak ta nás čekala v tom minulém roce, kdy se říkalo, že se v žádném případě na řádné a mimořádné valorizace sahat nebude. U Ústavního soudu to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale z druhé strany to považuji z toho hlediska, že pan Marian Jurečka jako ministr práce a sociálních věcí ještě v lednu, ještě než proběhla prezidentská volba, nebudu to s tím spojovat, to ať si každý vyhodnotí sám, tak říkal, že v žádném případě se nebude na tu mimořádnou valorizaci sahat.

Co se pak stalo po prezidentských volbách? Musíme si to pořád připomínat, protože se nám také říkalo, že to je důchodová reforma, tak se sem přinesl ještě ve stavu legislativní nouze zákon, který snižoval jak řádnou, tak mimořádnou valorizaci.

U této věci musím zmínit ještě jednu věc, protože teď vidím, že je tady i paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která také vystupovala a právě říkala, že se napravily chyby z minulosti, protože ta mimořádná valorizace dávala nejméně těm lidem, kteří mají ty nejnižší důchody. Tak já bych paní Markétě Pekarové Adamové, prostřednictvím její osoby, doporučovala, aby si našla tabulku, o kolik se těm lidem, kteří mají nejnižší důchody, o kolik korun se jim ten důchod zvýšil. Bylo to o celých 36 korun. Slyšíte dobře - o 36 korun. Takže to bylo to, o čem jste hovořila, že jste napravili chybu z minulosti.

My už si pamatujeme ty roky za vlády vašeho kolegy pana Kalouska, kdy se navyšovaly důchody, myslím asi o 40 korun. Musím říct, že tedy těm lidem, kteří mají nejnižší důchod, tak se jim to zvýšilo o těch 36 korun, ale ti, kteří mají v průměru, když o tom hovoříme, důchod kolem 20 000 - je řada lidí, kteří vůbec na tento důchod nedosáhnou - tak těm se vzalo 1 000 korun. Takže kdybychom to porovnávali.

Musím říct, že když tato první vlna důchodové reformy, kterou sem také přinesl pan ministr práce a sociálních věcí, tak co na tom považuji za absolutně neskutečné a nehorázné... To zase vlastně tady používal pan ministr Jurečka ve svém projevu, že říkal, že došlo ke zmrazení platů, že došlo tedy k tomu, že i my jsme si snížili ty naše odměny za výkon funkce. Ale pane ministře, vy moc dobře víte, že to přece vůbec není pravda.

Nechci připomínat rok 2021, kdy tady v Poslanecké sněmovně byl zákon o zmrazení platů politiků. Předložila ho vláda Andreje Babiše a touto Poslaneckou sněmovnou, to znamená i vámi, byl schválen a šel do Senátu. Shodou okolností se konaly zrovna volby do Poslanecké sněmovny. No, a co udělal Senát? Senát toto zmrazení shodil a když přišla nová Poslanecká sněmovna a nová vláda v čele s Petrem Fialou, kde vy jste se stal vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí, tak Andrej Babiš znovu toto zmrazení platů politiků - vyjma soudců - zde předložil. Jakým způsobem to dopadlo? Na vládě to nebylo schváleno a sněmovní tisk tady pořád leží.

Takže co se stalo od roku 2023? Došlo k tomu, že seniorům se vzala mimořádná a řádná valorizace a politikům se zvýšily jejich odměny o 12 %. To je asi to, o čem jste tady hovořil, ale bohužel jste absolutně nemluvil pravdu. Já to považuji vůči těm seniorům i z pohledu toho, že jste vicepremiér této vlády, za absolutně nehorázné. Jestliže říkám lidem, že je nějaká situace a že se tedy musí šetřit, že ten rozpočet nevychází, tak je přece úplně jednoduché, že vždycky ten člověk musí začít u sebe a měl by jít příkladem, ale vy jdete úplně opačnou cestou. Typický příklad je právě to, že jste v té první vlně vámi nazývané důchodové reformy vzali seniorům mimořádnou a řádnou valorizaci, ale vaše odměny - i moje odměna - jste si prostě navýšili o tuto částku.

Zároveň jste tady hovořil o benefitech, že jste byl ve vládě Andreje Babiše, nyní jste v této vládě a že nevidíte žádný rozdíl, že ty benefity jsou stejné. To mně potvrzuje to, co tady říkám, že vy říkáte lidem, aby šetřili, ale vlastně vám se nic prakticky nezměnilo. Říkáte, že snižujete počty úředníků. Doufám, pane ministře, že jste zaregistroval dnešní mediální výstup. Předpokládám, pane ministře, že mě budete poslouchat, abyste pak mohl nějakým způsobem reagovat.

Takže Úřad vlády za premiéra Petra Fialy roste. Babiš šetřil víc. Tak řekněme si. Od roku 2021 stoupl počet zaměstnanců na Úřadu vlády na číslo 551. Je to o 67 lidí více, ten nárůst je o 15 %. Právě největší snížení bylo za vlády Andreje Babiše z roku 2017, kdy tam bylo 673 lidí a snížilo se to na 484 lidí.

Víte, že my neustále tady opakujeme, že chápeme, že jste kandidovali jako dva kluby. Musím znovu zmínit, že tyto dva kluby se po volbách hned rozdělily na pět politických subjektů. Takže tady máte pět politických klubů, pět předsedů. Pořád říkám, že to vyplácení věcí v rámci klubů a v rámci předsedů je podle mého názoru v rozporu s rozpočtovými pravidly. Proto to také tady na plénu schvalujeme. To se nikdy nedělo, protože chápu, že ti úředníci z toho mají obavy, protože v jednacím řádu je to uvedené úplně jinak. Takže jsem zvědavá, a vůbec se divím, že se tím nikdo nezabývá. Takže to bylo první, že jste si tedy vytvořili těch pět klubů. Když jste kandidovali jako dva, tak jsem přesvědčena o tom - a myslím si, že jsou o tom přesvědčeni i občané - a bylo by to férové, abyste ty kluby měli dva.

Pak jste si vytvořili tolik ministrů, že se nevejdou do lavic, vytvořili jste si i spoustu pozic vicepremiérů. Vím, že vicepremiér má odměnu větší třeba o 40 000 korun. Ale podívejme se, jak to bylo v minulosti, když byl jeden vicepremiér, dva, no a vy máte čtyři vicepremiéry. Je to jasné, bylo pět subjektů, tak je to potřeba. Pak jste si ale vytvořili i ty ministry bez portfeje.

Já bych považovala za férové, kdybyste sem přinesli nový kompetenční zákon, prosadili jste si ho a řekli jste jo, dobré. Takže také proto dochází k tomu, že je obrovský nárůst zaměstnanců právě na Úřadu vlády, kde třeba vloni šlo na platy jenom - jenom s vykřičníkem - 402 milionů, což bylo o 73 milionů více než před třemi lety.

A za platy zaměstnanců, za platby za provedenou práci, to znamená za dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, dal Úřad vlády skoro 468 milionů korun. Ano, slyšíte prosím dobře.

Samozřejmě, že máme pirátského ministra pro legislativu, tak ten má 21 zaměstnanců, za které se vynaložilo teď prosím od ledna do dubna 5,8 milionu korun. Pak je takový bonbonek. My máme místopředsedu pro vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše. Ten je zároveň ministr pro místní rozvoj, takže má svoje lidi na ministerstvu, ale ještě má prosím 19 lidí na Úřadu vlády, kteří pracují pro místopředsedu vlády pro digitalizaci. A tam se vynaložilo teď za první čtyři měsíce 4,7 milionu korun.

Pak máme ministra pro evropské záležitosti pana Dvořáka. Ten má v kabinetu 15 lidí. Tam jsme se dostali na částku 4,3 milionu korun. A pak máme vědu, výzkum a tam je 14 zaměstnanců za 4,2 milionu korun. Včera se k tomu vyjadřoval i pan Ženíšek, současný ministr pro vědu, výzkum, který argumentoval tímto výrokem: Vysoké počty úředníků jsou v krajích a státní správě. Já s tím souhlasím, plně s tím souhlasím, ale muselo by se - a tamhle vidím pana primátora hlavního města Prahy, který musí jasně vědět, kolik státní agendy se předává v rámci výkonu státní správy na města a obce, kraje. Tak se tomu někdo věnujte, aby ty věci, které není potřeba vyplňovat a dělat, tak ať už se konečně nedělají a ať ti úředníci nemusí být tím zatěžováni a nemusí se popřípadě přibírat další.

Takže já tím chci především, pane ministře, tady ukázat, že vy jste říkal, že snižujete ty počty, že ty benefity žádné nemáte, že to je prakticky stejné. Nevím, jestli jsem to zaregistrovala správně, ale takový příklad. Mně samozřejmě velmi vadí, že tato vláda pořád říká o Karlovarském kraji, že nejvíce potřebuje pomoci, ale vždycky to skončí jenom u slov. Nebyli jste u nás v rámci výjezdu celé vlády, jeli jste do Ústeckého kraje a udělali jste to společně s krajem Karlovarským. A já jsem pak někde v médiích zaregistrovala, že ten výjezd v rámci vlastně zabezpečení toho prostoru a všech těch občerstvení a to, co tam má být, tak stálo kolem 130-140 tisíc. Já se vždycky nad tím pozastavím a říkám si, že tohle jestli slyší lidé, tak si musí říct, jestli je to normální, když si tedy řeknu počty ministrů a nějakým způsobem si to vydělím, tak pro ty lidi, kteří dnes mají, a je jich opravdu stále větší množství, a já jsem to tady říkala i na tom příkladu Karlovarského kraje, kde se v pondělí otevřel centrální sklad Potravinové banky, což je určitě velmi dobře, kde Ministerstvo práce a sociálních věcí dalo finanční prostředky i na rekonstrukci budovy v Královském Poříčí, což je skvělé, ale když se zeptáte, jaký problém v tuto chvíli vidí lidé, kteří se tam o to starají, tak je to to, že každý rok přibývá 20 % lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc. To znamená, že ty potravinové banky tady byly v minulosti zřízeny, aby pomáhaly lidem bez domova, ale dneska tu potravinovou pomoc potřebují senioři, maminky samoživitelky, ale vy pořád říkáte, že je všechno skvělé a že se lidé mají velmi skvělé.

Takže musím říct, pane ministře, že s návrhem, který tady v tuto chvíli předkládáte, kde tedy jde především o to, aby byla zvýšena hranice odchodu do důchodu nad 65 let, a říkáte, že k tomu máte mnoho analýz a že to, co předkládáte, že prakticky tedy víte, co bude za několik let, co bude v roce 2050, pořád nám tedy říkáte, že ten důchodový systém je před kolapsem a že prakticky bez zvýšení věku odchodu do důchodu by byl zcela neudržitelný, přestože se oproti listopadu roku 2022 demografická data nijak nezměnila. A ráda bych ještě připomněla, že pan premiér Petr Fiala tvrdil, že věk odchodu do důchodu se v žádném případě zvyšovat nebude

Zaznělo to tady určitě i od mých kolegů, ale musím to zmínit také, že Česká republika v tuto chvíli vydává na důchody 8 % HDP. V rámci zemí OECD jsme nad průměrem, protože tento průměr je 7,7 %. A vy říkáte, že to přinášíte proto, že s odchodem silných populačních ročníků by výdaje stouply natolik, že by ten systém byl neufinancovatelný. Tak já bych jenom chtěla říct, že Národní rozpočtová rada jasně řekla, že by to stouplo na 11,5 %, což je stále méně, než vydávají země, jako je Rakousko - 13 %, Francie - 14,5 %, Itálie - 15,9 %. Vy pořád říkáte, jakým způsobem my bychom to řešili, a my vám pořád říkáme, abyste hledali cestu v té příjmové části, a to je ve snižování podílu šedé ekonomiky. Nebudu opakovat, že tato vláda zrušila EET, že tato vláda, a je to vidět, jakým způsobem například v minulém roce se vůbec nenaplňovala podle predikce daň z přidané hodnoty. A myslím si, že těmi opatřeními a tím, s čím přišla tato vláda v rámci konsolidačního balíčku, bude stále více lidí, kteří budou hledat cestu, aby právě nemuseli přispívat do toho daňového systému. A vždyť je to velmi jednoduché. Když budou daně nastaveny tak, tak musíme právě udělat všechno pro to, aby se daně řádně vybíraly. Ale to asi není prioritou této vlády.

Jako není prioritou této vlády snížení provozních výdajů ministerstev a Úřadu vlády České republiky a dalších státních institucí. To jsem tady samozřejmě uvedla i na konkrétním příkladu. Nebudu vůbec mluvit o tom, že tato vláda první, co udělala, tak si schválila nový služební zákon, aby si na své rezorty mohla přivést nespočet politických náměstků, nespočet poradců a dalších lidí. Ale je jasné, že půjdeme především cestou, že se zaměříme na ty nejzranitelnější, na ty, kteří nás vychovali, kteří nám všechno předali, tak těm teď uděláme to, že jim snížíme důchody.

Já chápu, že pan ministr bude určitě argumentovat tím, že se to současných seniorů nedotýká, ale v tom nemá pravdu, ale k tomu se dostanu.

Včera tady neustále, a budu to neustále opakovat, že se říká, že tento návrh a že vůbec tato vláda se velmi dobře stará a podporuje rodiny s dětmi. Znovu to musím opakovat. Jestli podpora rodin s dětmi je to, že jste zrušili školkovné, jestli podpora rodin s dětmi je to, že jste zrušili slevu na studenta a jestli podpora rodin s dětmi je to, že rodičovský příspěvek se navýšil o 50 tisíc, ale navýšil se pouze rodičům, kterým se narodilo dítě po 1. lednu roku 2024.

Také mi, pane ministře, velmi vadí, že v tom vašem návrhu, který nazýváte důchodovou reformou, se neobjevil ten návrh hnutí ANO a Karla Havlíčka na nový zdroj přímého financování, to znamená ten takzvaný investiční pilíř, který tady v minulosti byl. Ano, nebyl asi velmi přijat od veřejnosti, že by ho přijala nějakým způsobem pozitivně, ale ten náš návrh je takový, že by to nebylo v soukromých rukou, ale že by tento investiční pilíř byl právě s garancí státu.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Já vás přeruším a poprosím kolegyně a kolegy o ztišení v sále.

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Takže by mě velmi zajímalo, proč tedy neobsahuje důchodová reforma, jak vy ji nazýváte, což jsou pouze zase parametrické změny, které tady v tuto chvíli předkládáte, tak proč neobsahuje například tento investiční pilíř.

Zároveň musím říct, že dneska, když se tady například vyjadřovala moje kolegyně paní Hanzlíková, která působila dlouhou dobu na Ministerstvu práce a sociálních věcí spolu s vaší vrchní ředitelkou paní Ivou Merhautovou, která tedy měla na starosti již tu důchodovou v uvozovkách reformu v roce 2015 a 2018, tak vy, když se tedy podíváte do toho návrhu, tak v něm vidíte, že se to tedy nebude týkat lidí, narozených od roku 1965. A když tedy je někdo dnes narozený 1966, tak už se ho ten návrh dotýkat bude, to znamená, když si to dobře spočítám, tak tomu člověku je 58 let, než popřípadě vejde v platnost a v účinnost tento zákon, tak mu bude 59 let. Takže si myslím, že určitě skvělé vyhlídky pro tyto lidi -

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Omlouvám se ještě jednou, ale prosím, kolegyně a kolegové, o ztišení.

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Já bych kolegům z opozice chtěla říct, že určitě budu hovořit ještě několik desítek minut, takže je mi jasné, že jste přišli všichni pouze na hlasování, takže já bych opravdu ráda se vyjádřila ke všem věcem předkládaného návrhu a jestliže chcete hovořit o něčem jiném, samozřejmě je to na paní předsedající, ale je mi velmi nepříjemné, paní předsedající, pokud mě přerušujete v mém projevu. Děkuju.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Tak já se snažím vám tady sjednat klid, paní poslankyně.

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Já vám za to děkuju.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Nevypadalo to. Tak já vás poprosím, kolegyně a kolegové, ještě jednou o ztišení a o přesunutí vašich rozhovorů do předsálí, pokud máte cokoliv jiného k řešení, ať může paní poslankyně pokračovat. Opravdu vás poprosím, ať se přesunete do předsálí. Ať už v levé nebo pravé části sálu je stále příliš velký hluk. Děkuji. Prosím.

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Takže člověk, který je narozený v roce 1966, na něj už se bude vztahovat tento sněmovní tisk. Znovu říkám, že 58 let, 59 let, tak si myslím, že ty podmínky se velmi mění a zároveň jsem tady včera, pane ministře, vystupovala a já jsem od vás pořád nedostala odpověď ohledně toho, že tedy za vaší vlády nám velmi rostla inflace, za ty roky 2022 a 2023, pokud bych to sečetla, tak je to zhruba 25 % a já jsem prostě přesvědčena o tom, že jako ministr práce a sociálních věcí nejenže jste první ministr, který nebojuje za seniory, ale že vy jste vůbec na tu inflaci nereagoval, reagoval jste na ni pozdě. Já když se opravdu podívám na ta čísla, tak v roce 2022 šlo do předčasného důchodu 45 tisíc lidí a v roce 2023 100 tisíc lidí. Je to velký počet i v rámci procent, když se podíváme, že zhruba 2 270 000 lidí pobírá důchod a ti lidé do předčasného důchodu šli, protože to pro ně bylo finančně výhodnější. Vy jste je k tomu ještě vyzýval, jak včera tady někteří ještě četli, a já si prostě pořád myslím, že i to je ten důvod, proč tady ten návrh předkládáte a vy pořád říkáte, že chcete, aby to bylo transparentní, aby to bylo férové. A je tedy férové, že někdo šel do předčasného důchodu, ale on dostal o tři, o čtyři, o pět tisíc více, ale on to nebude brát pouze měsíc, on to bude brát celou tu dobu, ale je to na úkor těch mimořádných valorizací, řádných valorizací a dalších věcí.

Já bych byla velmi ráda, kdybyste byl tak moc hodný a nějakým způsobem byste mi vyčíslil, jaký to má tedy dopad z toho objemu, o kterém vy v tuhle chvíli hovoříte, tak jaký dopad to tedy bude mít a mělo by to, protože já si myslím, že tohle je vaše velké selhání, že vy jste na tu inflaci nereagoval a že řada těch lidí šla do toho předčasného důchodu, získala vyšší důchod, bude brát vyšší důchod a vlastně lidé, kteří to popřípadě neudělali nebo nemohli do toho předčasného důchodu jít, tak ti budou mít důchod daleko nižší. Tak já nevím, jestli je tohle transparentní. Mně to tedy transparentní a spravedlivé absolutně, pane ministře, nepřipadá.

No a vy tedy říkáte, že na ty současné seniory to nedopadne. No, já jsem si včera velmi pečlivě prostudovala vaše stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Musím říct, že ty stránky jsou velmi dobře přehledné a velmi mě překvapila jedna taková odrážka, kterou tam máte, vznik nároku na výchovné. To je ta vaše vlajková loď, která se tady prosadila. Řeklo se, že každé vychované dítě, protože je i velký rozdíl, ženy mají daleko nižší důchody, takže dostane každá žena, třeba moje maminka také dostává těch 500 korun. No a vy na těch stránkách, to je úplně jako pro mě neskutečné, máte tedy napsáno, že v roce 2023 to bude činit 500 korun a tak dále a v roce 2024 a později se postupně bude toto výchovné valorizovat stejným způsobem jako procentní výměry důchodů.

No a co předkládáte v tomto návrhu? No, že se to již od roku 2027 valorizovat nebude. Takže vy říkáte, že se to nedotkne stávajících seniorů, ale těch seniorů se to dotkne. Doufám, že jsem řekla, Aleši Juchelko, prostřednictvím paní předsedající, od roku 2027; jestli jsem to řekla správně. (Poslanec Juchelka přitakává.) Děkuji. Takže musím říct, že až jsem si říkala, že je to hezké, že to tam je takto hezky napsané, ale prakticky je strašné, že toto Ministerstvo práce sociálních věcí uvádí, ale předkládá prakticky návrh, který bere tu valorizaci i stávajícím seniorům.

No a, pane ministře, já samozřejmě ještě ohledně těch úspor jsem se koukla i na ten váš rezort. Vy máte dneska dvě politické náměstkyně, sedm vrchních ředitelů, jednoho státního tajemníka. Myslím si, že je to také obrovské množství lidí. Tolik lidí si myslím, že nikdy na Ministerstvu práce a sociálních věcí nebylo, 1 560 úředníků. Můžete se chytat za hlavu, jak chcete. (Poslankyně Mračková Vildumetzová se obrací na ministra Jurečku.) Zrovna vy jste ten člověk, který ruší ta místa, která jsou blízko lidem, což jsou místa na úřadech práce a přicházíte s takovými skvělými nápady, že se dávky budou řešit na českých poštách. Ano, ano. Budete za to platit výkonově, nebo budete za to dostávat platbu výkonově, tak já doufám, že takhle výkonově to budou mít placená i města, obce. Ale to je druhořadé.

No a úplně poslední, pane ministře, nepoužívám to, ale vím, že vždycky se tady nějakým způsobem mluvilo o tom, když se tady čtou jakoby nějaké reakce lidí, ale já bych vám doporučovala, zda byste si přečetl - v Deníku vyšlo, že čtenáři se nějakým způsobem vyjadřovali k té vaší předkládané penzijní reformě. A musím říct, že 93 procent lidí ji odmítá a velmi bych vám opravdu doporučovala si přečíst reakce lidí, kteří zde reagují. "Řeči o prodloužení věku dožití jsou k smíchu. Jaké to dožití je, vidím kolem sebe. Většina lidí po šedesátce je unavená, ozývají se různé neduhy. Dle statistik se přes 80 let věku dožije jen málo lidí, natož tak ve zdraví. Ostuda. Kdo tohle vymyslel? Dělám v Tescu Supermarketu 12 let a mám už teď hodně zdravotních problémů a nedokážu si představit po 65 letech někde běhat na kasu a vybalovat a dělat vše, co k tomu patří. Proboha, kam se ten svět řítí?"

Více toho citovat nebudu, pouze řeknu, že je řada lidí, kteří dosáhnou důchodového věku a nadále pracují. Já tady nebudu z tohoto místa, pane ministře, připomínat, že když se tady schvalovala novela služebního zákona, tak jsem předložila pozměňovací návrh, kde jsem žádala, aby se v rámci zákona o státní službě zvýšil věk, aby lidé mohli ve státní službě pracovat. Jaká byla reakce současné vládní koalice? Byli jste proti. A já znám spoustu lidí - a myslím si, že je velmi dobře, když senioři jsou aktivní. A nechte to na nich. Ale hrozné je, že vy teď tady toto předkládáte, ale třeba tento pozměňovací návrh v rámci služebního zákona jste nepodpořili. A já znám mnoho lidí, které dnes pracují v rámci zákona o státní službě a chtěli by pracovat dál. A vy jste jim to neumožnili.

Zajímavé je, že například ministr vnitra v tuto chvíli v rámci zákona o bezpečnostních sborech také přináší novelu, kde chce v rámci služebního poměru také navýšit ten věk. Já si myslím, že to je správná cesta, ale důchodový věk by měl být zachován na té hranici 65 let. A tak jak tady dneska i vystupoval Kamil Farhan, můj ctěný kolega, prostřednictvím paní předsedající, stínový ministr zdravotnictví, který tady jasně řekl, že s tím ani nesouhlasí Ministerstvo zdravotnictví. No tak já nevím, já už se v tom absolutně nevyznám. Jediné, co vím a co si myslím, že je tedy úplně neskutečná budoucnost, kterou vy neustále tady říkáte, že když řeknete tomu, kdo je narozený v roce 2000, že tedy půjde do důchodu v 70 letech a třech měsících, tak já si myslím, že k takovému návrhu nejde nic jiného říct, než že by si měla tato vládní koalice svým způsobem už uvědomit, co tady v tuto chvíli předkládá. A já znovu říkám, že tento návrh, hnutí ANO, v žádném případě nepodpoříme, protože se dotýká těch nejzranitelnějších, a dotýká už se potřetí, a to jsou senioři.

Děkuji vám za pozornost.

