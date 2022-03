Mračková Vildumetzová (ANO): Slibuji, že znovu zkusíme to zlevnění energií prosadit

reklama

Prosím současnou vládu, ať už dá opravdu tu svoji ješitnost stranou. Nyní už je potřeba, rychle pomoci lidem s účty za drahé energie. Chápu, že ministři musí řešit konflikt na Ukrajině, ale to přece neznamená, že se kvůli tomu mohou vykašlat na naše lidi. Já nevím jak oni, ale já jsem si tedy těch neskutečných cen za benzín a naftu všimla. A také mám obavy, kam až to půjde. A věděli jste, že úplně stejně nahoru letí i ceny elektřiny a plynu? Za jeden týden vyskočila elektřina ze 127 na 366 euro za MWh a plyn z 95 na 168 euro za MWh. To je strašný mazec.

Žádám vládu i vládní poslance, aby co nejdříve přijali náš návrh na okamžité snížení DPH energií a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. Tímto jednoduchým krokem sníží cenu energií o desítky procent a zároveň nepřijdou o plánované příjmy do státního rozpočtu. Náš návrh je totiž odpovědný ke státnímu rozpočtu, zůstane mu přesně tolik, kolik je v plánu a zároveň ohleduplný vůči lidem, zaplatí méně za energie.

Víte, že více než polovinu ceny benzínu a nafty tvoří daně? Z rostoucích cen benzínu a nafty tak dnes nejvíc těží stát. Protože čím vyšší cena, tím vyšší odvody do státní kasy, protože DPH se vypočítává z prodejní ceny. Proto říkáme, snižme DPH! Stát si přijde na své a my budeme mít benzín a naftu rázem levnější o několik korun. A to se přece počítá. Opakovaně to říkáme vládě i poslancům. Říkáme jim, ať se vrátí do reality, že stávající ceny energií jsou šílené. Ale je to jako do dubu! Přitom nulové DPH na energie jsme zavedli už v listopadu a v prosinci. A zatímco ostatní státy v Evropě šly naší cestou, tak nová vláda tuto „slevu“ zrušila. A já vám slibuji, že my zkusíme to zlevnění energií prosadit znova.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Pana ministra financí stále nevidím Mračková Vildumetzová (ANO): Ti, kteří uniformu nemají, nedostali vůbec nic Mračková Vildumetzová (ANO): Uzavření ruského konzulátu ve Varech podporuji Mračková Vildumetzová (ANO): Koaliční strany vlastně žádný dialog nechtějí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.