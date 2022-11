Mračková Vildumetzová (ANO): Sněmovna posvětila zákeřnou a neodpovědnou loupež

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, i já bych se ráda vyjádřila k třetímu čtení novely zákona o dani z přidané hodnoty. Co mě tedy velmi mrzí, že takto důležitý zákon, který teď projednáváme, tak v těch vládních lavicích prakticky vidím jednotky poslanců. Budu tedy předpokládat, že většina poslanců je ve svých kancelářích a že poslouchá.

Chtěla bych se především vyjádřit k té věci, protože samozřejmě daňový balíček obsahuje mnoho věcí, ale zároveň obsahuje tak zvaný komplexní pozměňovací návrh pana ministra financí Zbyňka Stanjury, který se dotýká daně z mimořádných zisků, tak zvané válečné daně. Když pomineme to, jakým způsobem byl předložen, jakým způsobem byl projednán, tak já už jsem vystupovala v rámci druhého čtení a v rámci toho předloženého pozměňovacího návrhu, že jsme byli a jsme v naprostém šoku, že na daň z příjmů právnických osob, na kterou mají nárok města, obce a kraje v rámci rozpočtového určení daní, tak že se v tom 31stránkovém komplexním pozměňovacím návrhu najednou objevila věta, že města, obce a kraje na tuto daň nebudou mít nárok.

Já bych tady ráda připomněla rok 2020, o kterém tady už hovořila paní Alena Schillerová, kdy se tady schvaloval tak zvaný kompenzační bonus daně z příjmů fyzických osob, kde se dávaly finanční prostředky podnikatelským subjektům a díky tomuto kroku se to dotklo právě měst a obcí. Ráda bych vám tady dnes citovala ty výstupy dnešních vládních politiků, kteří dnes předkládají tento návrh, vzít tyto finanční prostředky městům, obcím a krajům. Tak například ministr vnitra Vít Rakušan, který - jak jsem měla možnost si přečíst a kterého považuji, že je tím ministrem, protože pod něj spadá zákon o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze, je tam odbor dozoru a kontroly, takže je pro mě i takovým ministrem starostů, hejtmanů, dnes je omluven, tak bych chtěla říct, že v roce 2020, když se schvaloval ten kompenzační bonus, tak jeho výstupy byly: loupež peněz obcí dokonána.

Chceme urychleně schválit navýšení RUD! Sněmovna posvětila zákeřnou a neodpovědnou loupež financí z rozpočtu obcí.

Tak já bych se chtěla zeptat, jestli v tuto chvíli chceme vzít něco, na co mají obce nárok. Na to mají obce nárok! Já to znovu opakuji: Daň z příjmů z právnických osob je nárokovou daní měst, obcí a krajů. Vidím to pousmání tamhle kolegy a předsedy klubu České pirátské strany pana Michálka, prostřednictvím pana předsedajícího, tak já bych přečetla i citaci vašeho předsedy Ivana Bartoše v roce 2020. Městům se na účtech žádné peníze neválejí. Mají naopak velké závazky a musejí mít peníze na jejich splácení. Vláda peníze velkým městům bere. Přijde mi to nedůstojné a hlavně nepravdivé. Takže toto říkal Ivan Bartoš v roce 2020. V souvislosti s tím i primátor hlavního města pan Hřib dokonce vyvěsil černou vlajku na Magistrát hlavního města Prahy. (Ukazuje fotografii.) A říkal: Desítky měst a vesnic v Česku vyvěsily smuteční parte, kritizují vládu a chtějí tak upozornit, že jim nezbudou peníze na opravy hřišť a chodníků.

A já se ptám: Dneska budou mít města a obce finanční prostředky na opravu hřišť a chodníků? Budou tyto finanční prostředky mít? V roce 2020 jste kritizovali, když se schválil kompenzační bonus, že se vezmou v rámci daně z příjmů fyzických osob finanční prostředky městům, obcím a krajům. Proč se stejně nechováte v tuto chvíli, když na tuto daň mají města, obce a kraje nárok, a když se podíváte i do té tabulky, tak vidíte, že těch finančních prostředků pro ty města, obce nebude málo. Já bych tady ráda položila otázku: Myslíte si, že si ty finanční prostředky ten starosta hejtman nechá? On je dá občanům té dané obce, města nebo kraje. A mohli bychom se podívat například na hejtmana Jihočeského kraje, protože tím, že vláda nekoná, tak on přistoupil k tomu, že vyhlásil krajské dotační programy na jednotlivé cílové skupiny a pomáhá jim sám. A takto stejně mohou pomáhat starostové a hejtmani v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech.

A já bych chtěla říct ještě jednu důležitou věc, která tady zazněla. Už od března tady máme nařízení. Kdyby tato vláda nám naslouchala, protože jsme tady vystupovali mnohokrát, a především šla cestou zastropování cen energií u výrobců, tak bychom tady dnes daň z mimořádných zisků vůbec neměli. Ale když ji tady máme, tak považuji za absolutně neférové vzít něco městům a obcím a krajům, na co mají nárok! A chtěla bych říci především koaličním poslancům z řad komunálních politiků, jestli si uvědomujete, že to těm obcím a krajům vezmete na tři roky, pokud bude schválen ten pozměňovací návrh pana Stanjury. Rok 2023, 2024, 2025.

Takže v roce 2020 bych si tady ještě dovolila ocitovat pana ministra financí, který v tu dobu byl předseda poslaneckého klubu ODS, kdy se vyjadřoval tímto způsobem. Vláda to nechce dělat jednoduše, tak musí hledat jiné legislativní řešení. Naše elegantní řešení vláda odmítla, postěžoval si šéf poslanců Zbyněk Stanjura. Jeden z návrhů byl, aby obce dostaly 1 000 korun na každého svého občana a kraje 400 korun. Další byl 1 100 korun a 600 korun. Ani jeden neprošel. Takže Zbyněk Stanjura byl taky ten, který to velmi kritizoval. A byli to další. Věra Kovářová: Jestliže jsi jim vládo sebrala peníze plošně, tak jim je také vrať! A to plošně a ne přes dotace.

Ano a já musím říct, že kdybych tady dneska stála jako koaliční nebo opoziční poslankyně a víte to, že i v tom minulém funkčním období, vždycky jsem bojovala za města, obce a kraje a znovu říkám, že, a vidíte to, že se vám ozývají jednotliví starostové, přišel vám dopis od předsedy Komory statutárních měst od pana Žbánka, který je předsedou, kteří se jasně vyjadřují k tomu a prakticky žádají to, abyste přehodnotili tento krok, který tedy podle mého názoru je i v rozporu s legislativou, protože není možné předložit tuto nepřímou novelu, pokud by se ty finanční prostředky měly krajům městům a obcím vzít, tak by to muselo novelou zákona o rozpočtovém určení daní.

A tady bych chtěla ještě zacitovat pana kolegu Jana Bartoška, který se také v roce 2020 vyjadřoval, že na výpadek rozpočtu obcí a krajů před několika týdny upozornila část senátorů v čele s lidovci, když se snažila pozměňovacím návrhem vyplácení bonusu změnit. Šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek zvažuje podání ústavní stížnosti. Chtěla bych upozornit na to, že jestli ten pozměňovací návrh, který jsme předložili, nebude podpořen, tak k tomu samému kroku je připraveno přistoupit hnutí ANO, protože ten krok je legislativně špatně, je v rozporu s právními předpisy. A i my budeme připraveni za města, obce a kraje bojovat a případnou ústavní stížnost předložit.

Byla bych moc ráda, pane ministře, kdybyste opravdu přehodnotil své konání už s tím, že si myslím, že to, jakým způsobem se tento krok děje, že tedy se tam vloží jedna větička, o které se asi předpokládalo, že si jí nikdo nevšimne. A myslím si, že města, obce a kraje dobře hospodaří a pokud ty finanční prostředky dostanou, tak budou účelně a efektivně vynaloženy. O tom jsem přesvědčena. Děkuji vám za pozornost.

