Mračková Vildumetzová (ANO): To už není arogance, ale důkaz absence sociální inteligence

Je to neskutečná drzost, co předvedla vláda ve Sněmovně při projednávání škrtnutí 14 miliard korun pro české zdravotnictví. To už není jen arogance, ale důkaz absence sociální inteligence. Je možné, že ani jeden z pánů neví, že už nyní nejsou v Česku dostupné některé léky, protože je sem nechtějí jejich výrobci dodávat. Třeba léky proti horečce, zánětům a tlumící bolest a to i pro děti. A víte proč? Výrobcům se nevyplatí je sem dovážet, protože ministerstvo zdravotnictví nebylo schopné za 8 měsíců aktualizovat jejich úhrady. Tedy nebylo schopné, správné je říci, že se jim nechtělo, protože by rázem vzrostly pojišťovnám náklady, a to si nyní vláda nepřeje. Takže, pokud nemůžete sehnat léky a nebo dostáváte nějaké starší medikamenty, tak nyní víte proč tomu tak je. Stejně tak nemocnice dnes jedou hodně na doraz, protože jim nikdo nekompenzuje nárůst cen energií, který se promítá do všeho. Od provozu přístrojů, přes provoz prádelen až po úklid. Ano, tam všude rostou náklady, ale ministerstvo zdravotnictví to neřeší. A tak třeba nemocnice dodnes neví, zda vůbec budou mít od ledna elektřinu, protože pan ministr zdravotnictví se nechce podobnými „maličkostmi“ zabývat.

Vláda doteď neřekla, v čem přesně je pro lidi lepší, že zdravotnictví bude mít o 14 miliard korun méně. Nikdo z nich to neřekl, protože nic takového nenajdou. Já vám řeknu, proč škrtají. Z ješitnosti.

Vláda potřebovala zdravotnictví sebrat 14 miliard proto, že si to tak dala do rozpočtu. A kdyby teď měli ustoupit, tak by to znamenalo, že by jim ještě více vzrostl deficit, který už teď je skoro stejný jako byl loni, a to mají ještě vyšší příjmy o desítky miliard korun díky inflaci. A to bez toho, že by pomohli lidem nebo firmám třeba s drahými energiemi.

Podle zprávy zdravotních pojišťoven v roce 2021 i v roce 2022 bude hospodaření zdravotních pojišťoven v deficitu, protože příjmy z pojistného a z plateb za státní pojištěnce jsou nižší než výdaje, pojišťovny je tak už nyní dorovnávají z rezervních fondů. A o to tak nějak jde. Na trhu je totiž připraveno už pár supů, kteří by rádi spolkli menší zdravotní pojišťovny. Není žádné tajemství, že tyto škrty budou, pravděpodobně, pro 2-3 zdravotní pojišťovny znamenat, že to finančně nezvládnou. A co bude potom?

Mimochodem, všimli jste si také, jak zdůrazňují, že navýší zásadně fond prevence? Tak to si myslím také není náhoda.

Bojovali jsme za vás, já na dálku, protože jsem nemocná. I tak jsem byla však v kontaktu s kolegy a pomáhala jsem jim v jejich snaze. My totiž dobře víme, jak je těžké sehnat praktika, zubaře nebo pediatra. Jak složité je pro starosty a hejtmany udržet tyto lidi v krajích. Kolik peněz to stojí kraje i města, protože zdravotní pojišťovny nedostatečně tyto lidi motivují k tomu, aby měli ordinace i jinde než v Praze. Vládní koalice tímto škrtem opět zhoršila dostupnost lékařské péče. Mohou si namlouvat co chtějí, ale až neseženete lékaře, budete hodiny čekat v ordinaci a nebo budete trávit hodiny u počítače sháněním pediatrů, tak poděkujte této vládě. To ona se přičinila o to, abychom měli horší zdravotnictví.

