Mračková Vildumetzová (ANO): V Senátu na vše mají čas, my ale musíme jednat hned

Prezident Petr Pavel je prý připravený ten paskvil, kterému vláda říká důchodová reforma, podepsat. Jak jinak. Ať se na mě nezlobí, ale on je takovým vládním automatem na podpisy.

Teď už to může zachránit jen Senát. Vím. Tam to není jiné. My jsme v opozici, v oslabení, těžko je silou přetlačíme. Já to chci zkusit. Nevzdám to.

Předseda Miloš Vystrčil prohlásil, že tisk ze Sněmovny dostane 11.11., ale projednávat ho chce až o celý měsíc později, tedy 11. prosince. Tedy poslední den možného projednávání!!!

Proč asi?! Koalice chce, aby „reforma“ začala platit po Novém roce, do té doby nikam nespěchá. Mají to hezky „nalajnované“.

My ale spěcháme!! Chceme tisk vrátit do Sněmovny s pozměňovacími návrhy!

Požádám proto předsedu, ať se tisk začne projednávat co nejdříve, klidně bych byla pro svolání mimořádného jednání.

Ano, v Senátu na to nejsou zvyklí, na vše mají čas, my ale musíme jednat. Hned!

Nebo snad senátoři souhlasí se zásadním zúžením náročných profesí? S navýšením věku odchodu do důchodu? Nevěřím tomu. Většina senátorů jsou starostové a ti jsou přeci zvyklí stát na straně občanů.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



