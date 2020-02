Munzar (ODS): Hon vlády za zvyšováním příjmů státního rozpočtu pokračuje

reklama

Už nevědí, do jaké kapsy by se podívali a zašmátrali tentokrát. Paní ministryně financí chce více zdanit prodej bytů. Dnes se platí daň z příjmu z prodeje nemovitostí v případě prodeje do 5 let od jejich nákupu, pokud v nich aktuálně nebydlíte. V budoucnu chtějí prodloužit zdaněné období na 15 let.

Paní ministryně tvrdí, že prodloužením lhůty zdaněním a tedy zvýšením daňového zatížení prodeje bytů se uvolní trh s byty. Už jste někdy viděli, že by se zvýšením daní rozhýbal trh? Obzvláště trh, který se už dnes potýká s nedostatečnou nabídkou a růstem cen?

K tomu jsem pro Echo24.cz řekl:

„Pro mě to je absolutně neuvěřitelné odůvodnění, které nemá žádnou ekonomickou logiku. Bude to přesně naopak, trh se zakonzervuje, protože si je investoři budou nechávat o to déle. Nabídka bytů se v žádném případě nezvýší a prodávající si daň z příjmu započítají do ceny.

Vláda nepřispěla jedinou pozitivní změnou ke zlepšení trhu s bydlením. Různými opatřeními totiž reguluje poptávku, ať už je to nezrušením daně z nabytí nemovitosti, zpřísňování pravidel pro hypotéky neboli vyššími kompetencemi pro Českou národní banku, zdražením realitních služeb nebo zvýšením katastrálních poplatků. Všechno jsou to negativní vlivy, které přesunou poptávku po vlastnickém bydlení do nájemního, kde nájmy budou neustále růst.“

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (ODS): Je to marné, je to marné, je to marné... Munzar (ODS): Černého Petra dostali vlastníci pozemků a obce s rozšířenou působností Munzar (ODS): Není kilometr jako kilometr Munzar (ODS): Jenom tu poptávku přesouváte do nájemního bydlení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.