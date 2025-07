Munzar (ODS): Konference nejsou jen o projevech

Zúčastnil jsem se za ODS konference Evropských konzervativců a reformistů (ECR), kde si kolegové z celé Evropy pravidelně vyměňují názory a zkušenosti. Jedním z hlavních témat byla budoucnost zahraničního obchodu v souvislosti s růstem ekonomik Indopacifiku. Vedle tradičních západovýchodních tras roste význam propojení severu a jihu Evropy, a s tím i středomořských přístavů.

Je dobře, že si to začíná uvědomovat i Itálie, jejíž ekonomika patří mezi desítku největších na světě a je pátým největším obchodním partnerem ČR. A Italové o tom debatovali velmi živě, i to je vždy inspirativní. Přístav v Terstu, kde začíná ropovod TAL důležitý i pro naši energetickou nezávislost, byl opakovaně zmiňován jako klíčová brána do střední Evropy. Investice, které tam chystají, jeho význam ještě zvýší. I proto naše nedávná cesta Hospodářského výboru přímo do Terstu přišla ve správnou chvíli.

Mezi řečníky byli i bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki nebo bývalá chorvatská prezidentka Kolinda Grabar-Kitarović, prostě výborné obsazení. Takové konference nejsou jen o projevech. Jsou příležitostí získávat informace a kontakty, které se dají využít ve prospěch Česka. I proto má smysl tam být.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



