Munzar (ODS): Měli se snažit chránit osobní data před jejich zneužíváním

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, všechny ty věci, které tady říkal pan ministr ve svém úvodním slově, jsou důležité. Já bych chtěl přesto soustředit vaši pozornost na některé věci, které se nám tam nelíbí a které mohou znamenat, že se ze zákona o elektronických komunikacích může vytvořit obava v řadách veřejnosti, a my tu obavu máme, že se tam také bude jednat o určitou ztrátu soukromí, možné elektronické sledování a nabourávání osobního vlastnictví.

Pouze zmíním to, že pro některé se zde má stát tento tisk nosičem pro návrh na zrušení anonymních karet. Já jenom chci upozornit, že právě takové návrhy zkomplikují přijetí normy ve třetím čtení.

Ale chci zejména mluvit o tom, co nám předkládá sama vláda, a to nad rámec transpozice směrnice kodexu pro elektronické komunikace. Novela totiž obsahuje pro nás naprosto nepřijatelný návrh, a to ten, aby Úřad pro hospodářskou soutěž mohl získat provozní a lokalizační údaje mobilních telefonů podnikatelů, manažerů a zaměstnanců firem, které Úřad šetří ve správním řízení z podezření na přestupek. Podle mého názoru takto navrhovaná úprava nepřiměřeně zasahuje do základního práva na soukromí zástupců šetřených podniků, protože i tyto mobilní telefony jsou používány i pro soukromé účely. Z mého pohledu existují mírnější a méně invazivní prostředky, kterými může ÚOHS svých cílů dosáhnout a obávám se, že je tento návrh spíše motivován přáním ulehčit si práci, což je pro mě malý argument pro získání takovýchto pravomocí, které z mého pohledu mají patřit výhradně orgánům činným v trestním řízení.

Obávám se také, že tímto návrhem by vznikl další precedens, který by byl návodem pro další úřady, proč získávat údaje o mobilních datech, o datech z mobilních telefonů a údajích občanů. A pak bychom se mohli oprávněně ptát, kdo bude další.

Už na Ministerstvu zdravotnictví vznikla myšlenka - naštěstí ji vláda už dále nepředložila sem do Sněmovny - aby hygiena kontrolovala přes mobilní telefony epidemické kontakty. A kdo může být další takový? Úřad práce, aby zkontroloval, zda jsou při nemocenské lidé doma? To přece nikdo z nás tady nechce. Z jednotlivých kamínků by mohla vniknout lavina, která by nás zavalila a pak z ní nebude úniku. Mobilní telefony jsou totiž velmi dobrým sluhou, ale zlým pánem.

Já o tom takto silně mluvím proto, protože bychom se měli snažit chránit osobní data před jejich zneužíváním. Měli bychom je chránit také i před státní mocí. Protože svoboda není ohrožena jen regulacemi a zákazy, ale také pouhým množstvím informací včetně sledování, kterými státní instituce mohou kontrolovat naše životy.

A já jsem rád, že si to uvědomují toto nebezpečí, když už ne vláda, tak nejen opoziční poslanci, ale také řada vládních poslanců, se kterými jsem o tom hovořil. Proto zde vzniká záměr společného pozměňovacího návrhu, který má příslušný paragraf vyjmout z novely zákona.

O to víc mě možná mrzí ten nekritický přístup vlády, která nám to sem poslala. A já nevím, buď se na to nesoustředila, nebo to nevyhodnotila jako závažnou věc, avšak obě možnosti jsou špatné. Vláda by totiž neměla zkoušet, co tady sítem přes Poslaneckou sněmovnu projde za zvýšení kompetencí, ale měla by být v první linii, která ohrožení soukromí bude vyhodnocovat a bude jim případně bránit.

Právě kvůli možnosti pro ÚHO (?) získávat provozní a lokalizační údaje jsem chtěl původně navrhnout vrácení novely k přepracování. Ale protože tady vzniká společný pozměňovací návrh, tak vrácení nenavrhnu. Ale doufám, že společně s panem zpravodajem a ostatními kolegy vyvineme maximální úsilí k vyjmutí této části z návrhu novely.

Druhá věc, která jde nad rámec směrnice, je možnost vstupu na cizí nemovitost, tedy pozemek, či střechy soukromých domů pro pracovníky Českého telekomunikačního úřadu, a to při zjišťování zdroje rušení nebo k úkonům, takzvaným úkonům, předcházejících kontrole. Nikoliv jen kontroly samotné. To je z mého pohledu další nabourávání ochrany soukromého vlastnictví a nepřiměřená a vlastně bezbřehá možnost pro pracovníky ČTU soukromé vlastnictví narušovat.

V minulém volebním období ve Sněmovně byla velká diskuze, která skončila i zkoumáním Ústavního soudu, a to bylo narušení soukromého vlastnictví z důvodu kontroly kotlů a tím důvodem bylo právo na zdraví. Proto to vláda předkládala.

A teď už se posouváme bohužel k tomu, abychom nabourali ochranu soukromého vlastnictví z toho důvodu, že někdo má rušený signál, například na wifi. To určitě není správné. Z mého pohledu je navržená novela v tomto případě nepřiměřená a zejména nejasná. A já se pokusím společně s některými z vás hledat v dalších čteních možnosti a návrhy, jak toto odstranit. Protože to jsou důvody, které by nás odrazovaly od přijetí této novely na konci. Navíc se jedná o návrhy, pane ministře, které jsou typickým gold-platingem, protože nejsou požadavkem žádné směrnice Evropské unie.

My jsme si vědomi, že trh čeká na přijetí této stěžejní normy, která bude určovat, jak bude vypadat trh elektronických komunikací zhruba dalších deset let. A jsme si také vědomi, že ten návrh novely přináší kromě těch věcí, které jsem zmínil, i několik pozitivních věcí. Ale bohužel po prostudování návrhu zákona je vidět, že se nejedná vždy o citlivou transpozici. Někdy jsme papežštější než Papež při přijímání například byrokratické zátěže z Bruselu. A tam, kde směrnice umožňuje národní uvážení, například zjemnění regulace, tam bohužel gestor této novely Ministerstvo průmyslu a obchodu tohoto nevyužilo.

Porovnejme, co je například nově předmětem všeobecného oprávnění, jaké kompetence má ČTÚ, nyní ve správě Spektra. Porovnejme mnohdy nesmyslné sankce nikoliv za špatný přístup operátorů ke spotřebitelům a k ochraně spotřebitele, ale také obrovské sankce za nesplnění takzvané reportovací činnosti vůči úřadům. To přináší zase navíc administrativní zátěž.

Je potřeba si uvědomit, že tento zákon není jen o třech velkých mobilních operátorech, ale tato norma dopadne také na stovky středních hráčů, kteří v regionech připojují k internetu občany v našich městech a obcích. O tom všem se chceme bavit v dalších čteních a přijdeme s návrhy, které to mají změnit. A prosím v dalších čteních, pane ministře, soustřeďte se na ty dva body, které jsem tady na začátku zmínil, protože to je samozřejmě pro nás komplikace pro podporu celého potom návrhu. Děkuji.

