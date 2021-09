Munzar (ODS): Obhajoba nezákonných postupů až do roztrhání těla

reklama

Paní ministryně není přítomna. Je to škoda, protože je to poslední dnešní den interpelací a už asi nebudu mít příležitost, abych si to s paní ministryní vyříkal, aby řekla svůj názor. Takže já nebudu navrhovat dneska přerušení do přítomnosti paní ministryně, ale svou interpelaci přednesu, a to z toho důvodu, že se mi zdá, že v odpovědi paní ministryně jsou závažné skutečnosti, které byste měli, kolegyně a kolegové, znát.

Každý příběh má svůj začátek a měl by mít i svůj konec. A myslel jsem, že konec nezákonných výzev novomanželům Finanční správou, že tím koncem bude rozhodnutí soudu z dubna tohoto roku, který konstatoval, že tyto výzvy jsou nezákonné. Jaké bylo moje překvapení, když jsem se na to ptal paní ministryně, takže znova rozhodnutí soudu zlehčovala a znova tento nezákonný postup obhajovala. Takže tento příběh ohledně nezákonných výzev svatebčanům se jmenuje obhajoba nezákonných postupů a zlehčování nadužívání pravomocí až do roztrhání těla paní ministryně, což je v této kauze de facto modus vivendi paní ministryně Schillerové.

Jenom pro připomenutí: na konci července 2018 Finanční správa vyzvala zhruba 95 novomanželských párů pod hrozbou pokuty, aby povinně sdělily Finanční správě podrobnosti o své svatební hostině. Otázky typu: kde měli hostinu, informace o počtu svatebních hostů, zkrátka osobní otázky, a to pod hrozbou půlmilionové pokuty. Co je podstatné. Finanční správa je vyzvala jako povinné osoby, dokonce i ty novomanželské páry, které měly svatební hostinu doma. Určitě si na to, kolegyně a kolegové, vzpomínáte, probírali jsme to tady několikrát. Už tehdy bylo ze stran odborné veřejnosti upozorňováno, že zaslání výzev bylo nezákonné, protože svatebčané nejsou povinnými osobami podle § 57 daňového řádu, na který se Finanční správa odvolávala. A paní ministryně to tady hájila slovy, cituji: Nešlo o exces, který by vybočoval ze zákonného rámce.

Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 3% Není 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1087 lidí

Zároveň podle paní ministryně dohlídka na Finanční správě pod vedením tehdejšího generálního ředitele Finanční správy Janečka dopadla tak, že žádné pochybení a nezákonnost nenastaly. Navzdory neustálému hájení nezákonných postupů a nepravdivým tvrzením Krajský soud v Ostravě v dubnu tohoto roku v části rozsudku týkající se těchto výzev potvrdil, že výzvy byly nezákonné a svatebčané žádnými povinnými osobami nejsou. Potvrdila se tak slova odborné veřejnosti. Já bych tady ten rozsudek mohl přečíst, ale protože tu není paní ministryně, tak tak neučiním, každý si ho můžete dohledat.

Takže jsem se paní ministryně na základě rozsudku zeptal, jaké budou vyvozeny důsledky na Finanční správě, která postup obhajovala, a jaká se zejména přijmou opatření, aby odvolací řízení v odvolacích orgánech Finanční správy nefungovalo pouze jako obhajoba nezákonných postupů úředníků Finanční správy. Tento problém je totiž příkladem, jasným příkladem a dokladem, že odvolací řízení nefungují, pokud jsou pouhou obhajobou nezákonných postupů. A ne každý podnikatel má chuť, energii, trpělivost a vůli řešit vše přes soudy.

No, jaké bylo moje překvapení, že v odpovědi paní ministryně byla opět obhajoba nezákonných postupů a zlehčování. V odpovědi se objevilo, že nezákonnost výzev nebyla soudem konstatována. Dokonce toto se objevilo v odpovědi paní ministryně navzdory tomu rozsudku. A, kolegyně a kolegové, jak se bude podle vás Finanční správa chovat do budoucna, když je jí ústy ministra vysílán signál, neustále vysílán signál, že si může dovolit vše, že se mohou překračovat pravomoci. To přece přispěje jen k dalším nezákonným postupům. A k tomu pocitu všemocnosti na úkor práv občanů paní ministryně vysokou měrou přispívá.

Děkuji za pozornost.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (ODS): Automobilový průmysl je pro naši zemi klíčový Munzar (ODS): Dvě historické bitvy a smrt dvou českých králů Munzar (ODS): Dnes si připomínáme 602 let od úmrtí českého krále Václava IV. Munzar (ODS): Půjdeme cestou rozumu a svobody, nebo si necháme trestat úspěch?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.