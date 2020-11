Munzar (ODS): Pro budoucnost našich dětí je dlouhé zavření škol fatální

reklama

Vážený pane ministře, vzdělání budoucích generací by mělo být jednoznačně naší prioritou. Zavřené školy a jejich zavření je pro žáky velikým zásahem do ekonomického a soukromého života jejich rodin. Je to ohromný nápor na rodiče dětí a zejména na děti samé. Distanční výuka nedokáže plnohodnotně nahradit výuku prezenční. Žáci ztrácejí školní návyky, vznikají ohromné rozdíly mezi žáky nejenom podle škol, ale také podle tříd a dokonce ve třídách samých. Pro budoucnost našich dětí je dlouhé zavření škol fatální. A my nesmíme, nesmíme jejich budoucnost obětovat.

Proto jsem interpeloval vašeho předchůdce, zda by nám sdělil data, podle kterých se rozhoduje o uzavření škol. On žádná data veřejnosti nesdělil. Já dnes velmi vítám, že se konečně otevřou školy pro první a druhé třídy. Ale chci se vás zeptat: Jaký je ten zásadní rozdíl mezi druhou a třetí třídou například? Nebo čtvrtou třídou nebo prvním ročníkem druhého stupně. Většina zemí totiž takto razantně školství neomezila, zejména pro děti do 12 let věku.

A já se chci zeptat, o co se vaše rozhodnutí opírá, že zůstanou třeba ostatní třídy v prvním stupni zavřené. Existuje nějaká studie nebo kvalifikovaný rozbor podle jednotlivých ročníků, na základě které rozhodujete? A jestli bychom ji mohli vidět. Z té studie samozřejmě by vyplynula odpověď i na otázku, kdy budou otevřeny školy pro další ročníky. Epidemiologické hledisko může přinést například do škol nějaká opatření, která zmenší riziko přenosu, ale již před létem odnesli žáci a studenti koronavirou krizi a ztracený čas, kdy nemohli být ve škole, jim už nikdo nevrátí. A nyní se situace opakuje. (Upozornění na čas.) Takže jestli mi můžete odpovědět na ty otázky, které jsem položil. Děkuji.

