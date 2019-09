Munzar (ODS): Provozovatel zařízení nemusí být zapojen do emisního obchodování

Děkuji, pane předsedající.

Než představím svůj drobný pozměňovací návrh, tak mi dovolte, abych se vyjádřil k systému jako takovému. Vy o mně dobře víte, a už jsem to tady říkal v prvním čtení, že nejsem příznivcem systému emisních povolenek, a to ne proto, že by mi nezáleželo na životním prostředí, ale proto, že tento nástroj, který se sice tváří jako nástroj ochrany životního prostředí, je pro mě ve skutečnosti umělý finanční derivát, který uměle zvyšuje náklady pro zařízení, a tedy konečnou cenu pro spotřebitele. A důvod proč tomu tak je, je vetknut přímo vedví navrhovaného zákona, protože je to zvyšování přerozdělování peněz prostřednictvím státu. Jestli je to skutečně nástroj ochrany životního prostředí, se můžeme podívat na už zmíněné centrální zásobování teplem, které tady zmínil můj kolega Zahradník, protože 40 % domácností je napojeno na centrální zásobování teplem a postupně může takto uměle se zvyšující cena vést k tomu, že se lidé začnou odpojovat od centrálního zásobování teplem, a my si můžeme klást otázku, zda je ekologicky příznivější a ekonomicky efektivnější než centrální zásobování teplem mít u každého domu malou decentralizovanou jednotku na výrobu tepla. Samozřejmě je to otázka a je to na delší diskusi.

Každopádně pro mě je to další dodatečné zdaňování spotřeby energií. A na tomto zákoně je vidět, že se tady de facto tvoří takový nový medvěd, na kterého se vrhli tři hráči v České republice. Je to Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a také třetí hráč Ministerstvo financí, které si chce také uzmout svůj díl z medvěda do bezedného státního rozpočtu.

Můžeme mít pochybnosti, nebo někdo má jistotu, že ty prostředky takto sebrané, budou v každém okamžiku využívány efektivně, ale to dnes nevíme. Pro mě je ten systém, je otázka i konkurenceschopnosti České republiky, našeho průmyslu. Směrnice o emisním obchodování umožňuje takzvané kompenzace zvýšených nákladů pro energeticky náročný průmysl. A okolní státy, včetně velmi ekologického Německa, to maximálně využívají. Navržený zákon tuto možnost také připouští. A já jen doufám, že vláda bude myslet i na konkurenceschopnost více než na potřeby bezedného státního rozpočtu a některé prostředky, které se z něho neefektivně vynakládají.

A nyní k mému návrhu, jak jsem avizoval, on je skutečně drobný, technický. Ale myslím si, že je docela důležitý. Na mě se obrátili zástupci energetického průmyslu, a přiznávám to, kteří mě upozornili na jednu drobnost v tomto zákoně, protože v tomto zákoně se obecně mluví v některých bodech o provozovateli takzvaného zařízení. Nicméně provozovatel zařízení může být i ten, který není zapojen do emisního obchodování, a to jsou ta malá zařízení. A při velmi extenzivním výkladu takto navrženého zákona by mohly do některých povinností, které mají být pouze na ta zařízení, která jsou účastníky obchodování s emisními povolenkami, tak by se to na ně mohlo vztahovat. Proto můj návrh pouze mění označení z "provozovatele zařízení" na "účastníka systému obchodování". Z mého pohledu to věcně nic nemění. Je to jenom pouze upřesnění. Takže to bude můj návrh, který načtu v podrobné rozpravě.

Děkuji.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



