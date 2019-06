Munzar (ODS): Stát je pro daňového poplatníka stále dražší

Andrej Babiš chtěl řídit stát jako firmu. Jak by asi dopadla taková firma, jejíž efektivita by byla stále menší, její provoz dražší a neustále by se zadlužovala?

Vládnutí Hnutí ANO, ČSSD s KSČM způsobuje, že stát je pro daňového poplatníka stále dražší. Provozní výdaje státu nadměrně rostou. Roste i složená daňová kvóta (z 32,6 % v roce 2015 na předpokládaných 36,1 % v roce 2021). Přerozdělování se zvyšuje a zaplatí to zejména střední třída. Pro kterou vláda svými kroky prodražuje pořízení vlastního bydlení.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec

autor: PV