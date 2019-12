Munzar (ODS): Ty, co dneska pronajímají legálně, odeženeme do šedé zóny

Dobrý den, dámy a pánové, děkuji, pane předsedající, za slovo. Já se jenom nejdříve krátce vyjádřím k tomuto zákonu. Nechci už mluvit příliš k průvodcům, i když se toho týká zejména tento zákon. Jenom k tomu, že tento zákon je také regulací podnikání a když se to s regulací přežene, tak se možná vyřeší problém v Praze, která je pro turisty velmi lukrativní, ale může to způsobit i problém případně v jiných částech republiky, takže bych prosil vás všechny o určitý uvážlivý postup.

Ale přihlásil jsem se proto, abych se tady vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Nachera, který se týká možnosti regulace i zákazu pro obce, možnost dát obcím formou nařízení možnost zakázat krátkodobé pronájmy. A to pouze nařízením obce, to znamená, pouze rozhodnutím rady obce v určitém období, v určitou dobu. (Hluk v sále.) To znamená, blíží se nám dnes Vánoce, takže kdyby se teoreticky rada obce dnes sešla a rozhodla, že zakáže krátkodobý pronájem, který je spojen s ubytovacími službami na Vánoce, tak samozřejmě ti soukromí vlastníci by v takovém případě měli problém.

Proč o tom mluvím? Protože toto je zásah do rozhodování o soukromém vlastnictví jednotlivých vlastníků. A my bychom měli vážit opravdu na lékárnických vahách, jakým způsobem umožníme ve veřejné moci vstupovat do soukromých vztahů a do soukromého vlastnictví. V takovémto případě pan navrhovatel má zřejmě důvěru, že budou všichni radní ve všech obcích v budoucnu zvolení velice uvážliví při prosazování tohoto nařízení. Jestli budou mít nějaké zábrany pro to, jakým způsobem vstupovat do soukromého vlastnictví a jakým způsobem toto nařízení uplatňovat. Já třeba nemusím tu důvěru mít, když vidím, že někteří radní nemají zábranu vyhlašovat například klimatickou nouzi v Holešovicích, tak se obávám, že nebudou mít zábrany velice masivně vstupovat do soukromého vlastnictví. Takže to je první důvod.

Druhou poznámku, kterou k tomuto nařízení mám, je, že takováto možnost, zákonná pro obce je jenom prvním krokem na cestě, jak ovlivňovat soukromé vlastnictví. Dnes se to týká možného zákazu krátkodobých pronájmů, druhým krokem třeba potom může být, že rada obce bude rozhodovat o tom, komu může ten soukromý vlastník pronajmout, to může navázat, třetím krokem může být, že veřejná moc začne mluvit do toho, komu se dá vůbec prodat, komu ten vlastník může ten byt prodat a podobně. A já si myslím, že ta cesta, na kterou se vykračuje tímto pozměňovacím návrhem, je na konci velmi nebezpečná. Takže nakročení na tuto cestu vstupu do soukromého vlastnictví je z mého pohledu opravdu velmi nebezpečné.

Všichni si uvědomujeme, že krátkodobé pronájmy spojené s ubytovacími službami by měly mít také určitá pravidla, protože je to podnikání. Ale ten zásadní problém v tomto podnikání je, že většina těch ubytovacích služeb se dneska pohybuje v šedé zóně, že to ti vlastníci ani nepřiznávají, možná z toho ani neplatí daně a podobně. A prvním krokem by mělo být snaha o to, aby se dostali ze šedé zóny do té zóny legální. Teprve potom se můžeme bavit o nějakých pravidlech. Kdežto tento pozměňovací návrh dopadne pouze na ty, kteří to dneska přiznávají, kteří to dělají legálně, i když to může způsobovat problémy v těch jednotlivých bytech a tímto návrhem, pokud bude uplatňován, tak se jenom ti, co to dneska dělají legálně odeženou do té šedé zóny. Takže to způsobí pravý opak. Způsobí to daleko větší chaos a daleko větší problémy. A proto my budeme hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji.

