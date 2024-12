Nacher (ANO): Ať si občané udělají obrázek

Tak děkuji, paní místopředsedkyně. Nebudete mi to věřit, já jsem v těch faktických nechtěl vystupovat, protože jsem přihlášen k tomu obsahu. Tam vám k tomu taky něco řeknu a za rámeček si to nedáte, zejména vzhledem k tomu pozměňovacímu návrhu, který je přílepek, ale když už si tady takhle vyčítáme, buďte aspoň féroví, jo? Buďte aspoň féroví. Když se projednávaly důležité zákony v minulém volebním období a kolega Bělobrádek si to určitě bude pamatovat, jak to je.

Rozpočet, nedůvěra nebo důvěra vlády, tak vy jste trvali na tom, aby tady seděla celá vláda. Já vám ty stenozáznamy přinesu. Když jsme projednávali třetí čtení rozpočtu tento týden a já byl první na řadě a bylo nás tady dvanáct, takže nikdo nic nezdržoval, rozpočet se nezdržuje, tak se to dokonce muselo na tři minuty přerušit, protože tady v jednu chvíli nebyl ani jeden ministr, ani jeden.

Vy jste předchozí vládu jako opozice nutili, aby tady seděli všichni, a byli jste nervózní z toho, když ministryně financí odsuď si šla odskočit. My jsme se dostali do fáze, že od vás tady sedí jenom jeden ministr kultury, a i ten si musel odskočit. Já jsem tady byl opřen a tři minuty jsem čekal. Tohleto jestli je pro vás jedna ku jedné, tak ať si o tom udělají obrázek občané.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



