Nacher (ANO): Dnes je velký den pro sektor, který jako jeden z mála nevyžaduje dotace

Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

dovolím si také k tomuto bodu vystoupit. Rozdělil jsem si to, protože dneska je to podle mě velký den pro tento sektor, který jako jeden z mála nevyžaduje dotace nebo nějaké privilegované podmínky - jo, ještě jednou, tenhle sektor nevyžaduje dotace a privilegované podmínky. Jestli my dneska něco děláme, tak podmínky narovnáváme. A dovolil jsem si to rozdělit na určitou historii tohoto tématu tady v Poslanecké sněmovně, potom krátce popíšu novelu, i když to tady kolegové dělali v čele s Jiřím Havránkem, a na konci trochu osvěty, protože aby to pro některé lidi nebyla nějaká mystifikace nebo výzva k tomu, kdo tomu nerozumí, aby najednou do toho, třeba do bitcoinu, nezačal investovat, aniž by věděl, jak se to chová.

Pokud jde o historii, dámy a pánové, navážu na to, co říkali kolegové. My tady máme chytré mozky a oni bohužel prostě z České republiky musejí odcházet pryč. Já vám přečtu stručně, abyste věděli, jak dlouho se tady tím zabýváme ve Sněmovně, dopis, který mi přišel 6. května 2020 - 2020. Diskriminace společností v oblasti podnikání, kryptoměn a bitcoinů.

Vážený pane poslanče - to přišlo mně - dovoluji se na vás obrátit se žádostí o pomoc při zprostředkování jednání či změny legislativy za účelem odstranění diskriminace. - To se pak já k tomu dostanu, to je ta bankovní diskriminace, kterou řešíme pozměňovacím návrhem - v roce 2014 jsem založil holding zastřešený společností (World BTC business?), který začal podnikat v oblasti kryptoměn. Pro věrohodnost našeho podnikání provozuji od května 2014 klientské centrum pro obchodování s kryptoměnami, kde intenzivně provozujeme i edukační činnost. V tomto konceptu jsme dlouhou dobu neměli žádnou konkurenci a byli jsme jediní na světě, kdo takto ke klientům přistupoval a stále přistupuje. - Jo, bavíme se teďka o situaci, kdy ten člověk to zakládal v roce 2014, jo? Jenom, abychom jako věděli ten rozměr. - Jako jediná fintech společnost v České republice jsme také součást výzkumného projektu, který je podpořen Technologickou agenturou České republiky a věnuje se využití lokálních virtuálních měn.

Dále jako jediná společnost v České republice využíváme pro zvýšení opatření proti kriminální činnosti služeb světově uznávané společnosti Chain Analysis. Služby této společnosti, která se zabývá sledováním a analýzou blockchainů, využívají policejní sbory po celém světě, například i CIA. Tato společnost vypracovala analýzu, ze které vyplývá, že ve Spojených státech téměř 20 % mileniálů zakoupilo v loňském roce kryptoměnu. Bavíme se tudíž o roce 2019. Pouze 1,1 % transakcí bylo spjatých s kriminální aktivitou.

Což mi připomíná mimochodem, že jsem měl minulý týden přednášku k finanční gramotnosti na jednom pražském gymnáziu, kde jsem se ptal, kolik z těch mladých lidí - bylo to 18 a výš - má kryptoměnu, tak se tam zvedl les rukou. Třetina, třetina té třídy s tím normálně funguje. Tak jsme úplně někde jinde, ta generace je úplně někde jinde. Možná, že tady jsou, protože jsem je pozval, aby sem přišli v pátek. Já je takhle nepoznám na dálku, ty studenty. Nevím, jestli tam jsou, jestli mávají. (Ze sálu se ozývá: Mávají.) Ano, je to možné.

Teď příklad té diskriminace. Přes veškerou výše uvedenou snahu podnikat co nejlépe, úzce spolupracovat s dotčenými orgány, jako jsou FAU, Policie České republiky a ostatními, je současná výpověď z vedení bankovních účtů ze strany bank pro mě a pro moje společnosti likvidační. Jelikož se jedná již o několikátou banku, která vypověděla vedení účtu mým společnostem, považuji toto jednání za jasnou diskriminaci. Mohu doložit, že některé banky mi vypověděly vedení účtu i u těch společností, které s projektem kryptoměn nemají nic společného nebo jsou jen holdingovou matkou společností, které v oblasti kryptoměn podnikají. Rád bych se zbavil dojmu, že banky cíleně diskriminují subjekty podnikající v oblasti kryptoměn. Tolik dopis stručně. Mám tady celý, kdyby to někoho zajímalo.

Pak je tady výcuc - říkám, je to čtyři roky staré - jak to funguje v zahraničí, jak se k tomu staví banky v zahraničí, a jak je to u nás. Na základě toho jsme s kolegy - nevím, jestli si to budou pamatovat - uspořádali v rámci podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy 9. července 2020 právě takový kulatý stůl, kde jediným bodem byla problematika vedení účtů u bankovních institucí pro společnosti obchodující s kryptoměnami. Minus 4 roky. Nevím, kdo si to pamatuje. Jestli tam byl - teďka si to nepamatuji - Michal Kohajda, nevím. Tenkrát tam vystoupili zástupci ČBA - Česká bankovní asociace České národní banky - a prostě byli neoblomní. Výsledek toho je, že opravdu podnikání v České republice - my tady máme opravdu chytré lidi - nemá na růžích ustláno. Jsem tedy velmi rád, že jeden z pozměňovacích návrhů rozšiřuje právo na platební účet na ty licencované subjekty, protože to je vlastně po čtyřech letech takové déja vu.

Já jsem tady schválně nečetl toho člověka, který mi to poslal. On to ví, pohybuje se v tom byznyse dodneška. Předpokládám, že byl i včera na konferenci a tak.

Stejně tak jako kolegové připravili tisk 631, kde jsme se to původně snažili řešit - byl jsem zpravodajem toho tisku - pak se tady nabízela situace, že tady máme novelu zákona o digitálních finančních trzích, takže se tam ty základní dva pozměňovací návrhy dodaly. To je tedy ten jeden, právo na platební účet a druhý je ten časový, hodnotový test.

Tady u toho je zajímavé - už o tom kolegové hovořili - že by mohla nastat paradoxní situace. Že když si koupíte bitcoinový ETF a držíte ho déle než tři roky - no a fond, kde to podkladové aktivum jsou kryptoměny, třeba bitcoiny - tak tam je časový test. Když si koupíte přímo ty bitcoiny, tak máte smůlu. Připodobnil bych to, jako kdyby bylo znevýhodněné, že si koupíte fyzické zlato a máte horší podmínky, než když si koupíte fondy, kde podkladové aktivum je zlato, ale nemáte to fyzické zlato.

Je potřeba připomenout, že k tomu zdanění dochází v různých případech, jako jsou prodejte vytěžené kryptoměny nebo směna kryptoměny za jinou kryptoměnu v momentě, kdy jde nahoru cena samozřejmě, nebo směna kryptoměny za zboží nebo služby. To nevím, jestli tady kolegové říkali. Pak, když si koupíte kafe a mezitím bitcoin šel nahoru, tak pak z toho platíte daně. Tady je potřeba říct, že ten časový test je, jak bylo řečeno, tři roky, ten hodnotový je v součtu za ten rok 100 000 korun.

Zajímavá věc je... Bitcoinový trh je na vzestupu, tak jsem rád, že se tady tím zabýváme, byť, řekl bych, o čtyři roky později, než jsme mohli. Když se podíváte na bitcoinový ETF fond, tak ten byl spuštěn na začátku roku 2024 a spravuje aktiva v hodnotě 47 miliard dolarů, což je něco neuvěřitelného. Je tam 500 000 bitcoinů. Pro srovnání fond, který obchoduje se zlatem, má aktiva pouze 33 miliard dolarů. To znamená, tady vidíte, že tohleto je budoucnost. Myslím si, že není jediný důvod tohleto diskriminovat.

Tolik tedy historie. Tolik tedy popis těch dvou základních pozměňovacích návrhů, které jsou součástí tohoto tisku. Jak znovu říkám - a říkali to i kolegové - vy tady nedáváme nějaké privilegium nebo benefit, my tady narovnáváme podmínky.

Poslední část se týká osvěty. To, co my dneska tady projednáváme - ono se to hodně medializuje i tou konferencí, která běží včera i dnes v Kongresovém centru - tak je o tom, že vlastně nasvítí na tuhle problematiku. Ale já tady dopředu říkám, není to zelená na to, aby se do toho pustili ti, kteří tomu nerozumí. Já jsem na to narazil, protože teď se o těch bitcoinech a o tom - protože o tom hovořil dost často Donald Trump, který jak zvítězil, tak i hodnota bitcoinu šla nahoru, poprvé přes 100 000 - tak najednou se o to zajímá víc a víc lidí. Prostě říkám v rámci finanční gramotnosti, pokud někteří lidé nejsou schopni odlišit spořící účet od termínovaného vkladu nebo doposud třeba neinvestovali, právě nevyzkoušeli si to, že by si třeba koupili fyzické zlato, prostě nějaký jiný druh investice, o akciích ani nemluvě, tak tady bych před tím varoval.

My tady narovnáváme prostředí, my tady nedáváme zelenou pro investování laiků do kryptoměn. To tady říkám v rámci osvěty. Protože stejně tak jako šly ceny nahoru, tak v momentě, kdy se stane něco a Donald Trump něco řekne, nebo Elon Musk, tak ta cena může jít dolů. Takže prosím pěkně, nesměšovat to, že dneska tady děláme užitečnou věc, kterou jsme měli udělat už dávno... Doufám, že se nám tím podaří zase vrátit všechny české chytré hlavy, aby zase zpátky podnikaly v České republice a neodcházely někam do Londýna nebo něco podobného nebo do Emirátů nebo já nevím kam. Mně to teda přijde úplně absurdní, že u nás podmínky pro ten kryptoprůmysl jsou horší ze strany třeba bank než v zemích, kde sídlí mateřské společnosti.

Víte, že konzistentně navrhuji v zásadě podobný návrh - když tady vidím ministryni obrany - u zákona o zbraních ve vztahu k zbrojnímu průmyslu, kde ty banky jsou také na ně přísnější. Takže tohleto všechno je užitečné - časový test, hodnotový test, právo na účet. Ale rozhodně to fakt - já to tady říkám a zdůrazňuji a poprosím i zpravodaje, aby to řekl znovu - není to investice pro laiky. Neznamená to, že my dneska tady dáváme zelenou a od zítřka si to všichni budete kupovat a pak nám budete nadávat, když to klesne. Protože ten trh je volatilní, to je pro spotřeba si prostě říct. Takže osvěta je za mě zcela zásadní. Bral bych to jako takové varování.

Takže tolik, dámy a pánové, tahleta zásadní věc. Myslím si, že se to dnešní datum 6. 12. zapíše - doufám, že to projde tedy - zlatým písmem do kryptosvěta v České republice. Všem děkuji za spolupráci za poslední čtyři roky. Jak jste viděli, přechází to i do toho předchozího volebního období.

Děkuji za pozornost a držme si palce.