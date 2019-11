Nacher (ANO): Je potřeba kultivovat realitní trh

Já děkuji za slovo. Tak jsme ve třetím čtení tohoto zákona. Nebudu opakovat to, co tady řekla paní ministryně. Pouze zopakuji nebo připomenu to, že se tady bavíme o věci, která tady někde poletovala minimálně osm let. Že je tady shoda na tom, že nějaká určitá míra regulace ne nepodobná tomu, co jsme zažívali v minulých letech v oblasti finančních poradců je zapotřebí. A také já bych si dovolil rozdělit ty pozměňovací návrhy, tak jak byly, do tří skupin. A to, co mění, a to, co vymezuje tento zákon, do čtyř. Nejčastější pozměňovací návrhy se týkaly tématu úschov, pojištění a vzdělávání, to znamená kvalifikace.

Pokud jde o to, co má tato norma řešit, tak je to nejenom právě řešení tématu tedy úschov, pojištění toho samotného obchodu a kvalifikace, to znamená, aby ten spotřebitel měl nějakou jistotu, že mluví s někým, kdo tomu trochu rozumí, a komu může důvěřovat. Ale bavíme se tady i o něčem, na co si nejčastěji stěžovali spotřebitelé, a to je řešení provize. I toto řeší tato norma. To znamená, všechny ty negativní zkušenosti, které v oblasti provize, exkluzivity, zálohy a podobně, tak i toto tato norma řeší. Za mě si myslím, že kultivuje a bude kultivovat ten realitní trh. A znovu připomínám, že se tady bavíme o v uvozovkách definování nějakých pravidel. Já to nechci ani nazývat jako regulace, v oblastech, kde ti spotřebitelé k tomu obchodu přistupují párkrát za život. To znamená, že tady není možné argumentovat tím, že by si to mohl někde nastudovat, natrénovat a podobně, protože to prostě je pro drtivou většinu neopakující se, neopakující se záležitost.

Jak již bylo řečeno, zákon byl projednán v ústavně-právním výboru, v hospodářském výboru. Tam byla schválena nějaká procedura. Je tady jeden návrh na zamítnutí. A já dopředu avizuji, že tady máme i tři legislativně technické návrhy, takže potom poprosím o pozornost a o rozhodnutí ctěné Sněmovny, jestli budou tyto návrhy připuštěny či nikoliv. A poté navrhnu i způsob, jak se vypořádáme s tím hlasováním, protože některé ty návrhy, jak jsem řekl týkající se zejména tedy úschov, pojištění a kvalifikace, tím, že byly duplicitně, tedy triplicitně, tak jsou potom nehlasovatelné v případě, že přijmeme stanovisko při tom prvním hlasování. Já vám děkuji za pozornost.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



