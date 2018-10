Nacher (ANO): Klienti potřebují v rámci spotřebitelských sporů efektivnější ochranu

Klienti bank a pojišťoven, kteří se kvůli svým sporům s finančními domy obracejí na finančního arbitra, budou jako spotřebitelé lépe chráněni. Předpokládá to novela občanského soudního řádu, jež v pátek předloží do legislativního procesu předseda sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher.

„V dnešní praxi se stává, že finanční arbitr, nebo další podobné mimosoudní orgány, rozhodnou ve prospěch klienta, ale finančně i organizačně silnější obchodník napadne toto rozhodnutí u soudu. Spotřebitel se pak stává žalovanou stranou a musí si obstarat veškeré argumenty sám. Novela občanského soudního řádu by to měla změnit tak, aby se mimosoudní orgán mohl přihlásit do soudního řízení, vysvětlit důvody svého rozhodnutí a podpořit tak spotřebitele,“ uvedl Patrik Nacher. Novelu pošle do legislativního procesu na konci tohoto týdne.

Podle člena výboru zapsaného spolku Podvedení klienti Jiřího Chvojky je to první krok ve snaze o vyrovnání pozice spotřebitele proti velkým finančním ústavům. „Banky a pojišťovny mají dost peněz na to, aby ze spotřebitelů vysoudily duši. Instituce typu finančního arbitra vydávají pravomocná rozhodnutí, ale dalšího procesu už se účastnit nemusí. Spotřebitel tedy má v ruce rozhodnutí ve svůj prospěch, ale jako žalovaná strana ho musí u soudu proti elitním advokátům najatým pojišťovnami obhájit, na což mnohdy nemá ani peníze, ani kapacity. Tuto iniciativu Patrika Nachera tedy velmi vítáme,“ uvedl Jiří Chvojka.

Zapsaný spolek Podvedení klienti poskytuje bezplatně pomoc klientům poškozeným produktem investičního životního pojištění. Spolek také vede spor s Českou pojišťovnou v oblasti IŽP, který má podobu substituce hromadné žaloby. Zároveň se aktivně podílí na snaze přimět Českou národní banku k plnění jejích povinností v oblasti ochrany spotřebitele. Všechny tři kroky jsou součástí snahy o narovnání podmínek na trhu s investičním životním pojištěním. Pravomocná rozhodnutí finančního arbitra a soudu se svými důsledky mohou dotýkat bezmála dvou milionů pojistných smluv.

