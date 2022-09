Nacher (ANO): Na ty recenze si dávejte pozor i po schválení tohoto zákona

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, my jsme teď ve druhém čtení. Já bych shrnul a navázal na to, co říkal pan ministr. Tato norma je velmi zásadní z pohledu ochrany spotřebitele. Mění, aby to bylo přehledné, jak zákon o ochraně spotřebitele, tak občanský zákoník. Já jsem si to vypsal, abych i ve druhém čtení vám připomněl, co se tam bude měnit, těch věcí je tam víc a my se podrobněji k tomu vrátíme ve třetím čtení. Ale jsou tam některé věci, kde se zvyšuje ochrana spotřebitele, která zlepší postavení toho slabšího.

Jedna skupina, že u těch slev, kterými jsme svědky, je povinnost uvádět tu nejnižší cenu, za kterou je výrobek prodáván za posledních třicet dnů. Detaily si pak řekneme ve třetím čtení. Zákaz falešných recenzí. Tady na četné dotazy i diváků odpovídám, že se to týká webových stránek té dotyčné firmy, kde se ty produkty prodávají. Tam je možnost to nějakým způsobem kontrolovat, není to kontrola všech recenzí, které běží na internetu. Takže všem říkám, ochrana spotřebitele, na ty recenze si dávejte pozor i po schválení tohoto zákona. Větší práva při nekalé obchodní praktice. Prodloužení - a to je docela zásadní - odstoupení od smlouvy uzavírané mimo provozovnu ze čtrnácti na třicet dnů. A jedna z věcí, které se budou dotýkat i pozměňovací návrhy, je textové potvrzení smlouvy uzavřené po telefonu. To je takové to, že vám někdo zavolá, vy řeknete omylem ano a smlouva je uzavřena.

Já bych chtěl u této normy poděkovat všem, protože si myslím, že takhle by ten legislativní proces měl tady probíhat. Já jako zpravodaj, který se ochranou spotřebitele zabývám i mimo svoji politickou funkci tady, je to moje srdeční záležitost, bych tady chtěl ocenit ty kolegy, kteří přišli s pozměňovacími návrhy, kteří přišli jak na Ministerstvo průmyslu, tak za mnou jako zpravodajem. Teď třeba narážím na Karla Haase, který přišel se čtyřmi pozměňovacími návrhy, které mají ty věci upřesnit, které mají některé věci řekněme striktněji pojmenovat. My jsme sami nad těmi paragrafy - a tím vás tady nebudeme zatěžovat - seděli hodinu a půl a na tom podvýboru jsme se tomu věnovali hodinu a půl. Výsledkem toho jednání i na tom podvýboru bylo, že pan kolega poslanec, který to teď za chvíli představí ve stručnosti a detailněji ve třetím čtení, některé věci trošičku předělal, některé rozdělil, protože to měl ve dvou pozměňovacích návrzích, teď bude mít každou změnu v jednotlivém pozměňovacím návrhu pod jednotlivými čísly. A já vám pak řeknu, že u jednoho toho pozměňovacího návrhu jsem se k panu kolegovi jako zpravodaj připodepsal, kde mám nějaké souhlasné, či nesouhlasné stanovisko. Troufám si říct, že potom výsledkem toho bude skutečně norma, která pomůže spotřebitelům, ale zároveň kde my jako poslanci koalice - opozice jsme jasně ukázali, že když jde o ten obsah, tak jsme schopni se nějakým způsobem domluvit pro ten efektivní výsledek. Takže to bych tady chtěl v tomto druhém čtení podtrhnout.

Teď se pravděpodobně přihlásí pan kolega Haas, který řekne všechny ty pozměňovací návrhy, já vám je pak stručně shrnu a tím bychom měli druhé čtení ukončit. A ve třetím čtení bychom šli do nějakých vnitřností jednotlivých návrhů. Já vám děkuji za pozornost.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

