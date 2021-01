Nacher (ANO): Paralelně zvyšujeme i nezabavitelnou částku

reklama

Vážená paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové, pěkný večer.

Já bych se také na to podíval ještě z jiného úhlu pohledu, abychom tady neopakovali to, co tady bylo řečeno v těch třech čteních.

Každopádně dnešek je z pohledu humanizace a kultivace prostředí exekucí velkým dnem, protože bude schválen chráněný účet, ať už tedy v jakékoliv podobě, jehož hlavním cílem, jak již bylo řečeno, je ochrana nezabavitelné částky, nebo také jinak nezabavitelného minima. (V sále je velmi hlučno.)

On už o tom mluvil kolega Výborný i kolegyně Valachová. My žijeme v paradoxní situaci, že se něco jmenuje nezabavitelné, a přitom to zabavovat šlo, což je úplně neskutečné. Ale taková byla praxe. Za mě ten chráněný účet měl být zaveden už před někdy deseti lety, a my bychom se potom mohli vyhnout tomu systému, kdy jsou tady statisíce lidí v té šedé zóně. Když se podíváte, jak se i vyvíjela ta nezabavitelná částka, tak porovnám leden 2018, 2021, tak před třemi lety to bylo 6 225 korun, v této chvíli je to téměř 7 900. Když se podíváme na tu nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu, tak to bylo 1 556, teď je to o víc než 1 100 korun, 2 624.

Já tam pak nepočítám, abych to tady nekomplikoval, ty výpočty té další třetiny, dvou třetin, a podrobněji, podle toho, jestli mají ti lidé přednostní pohledávky či nikoliv. Jinými slovy my paralelně vedle toho, že tady vznikne chráněný účet, i zvyšujeme tu nezabavitelnou částku, protože jinak by to samozřejmě smysl vůbec nedávalo.

My tady máme před sebou sněmovní a senátní verzi. Je potřeba říct, že každá má něco. Mimochodem Ministerstvo spravedlnosti podporovalo a podpořilo sněmovní, Ministerstvo financí senátní. Jak již zaznělo, část neziskového sektoru podpořila sněmovní verzi, část - asi vám přišly ty maily včera - i tu verzi senátní.

Když se na to podíváme z pohledu aktérů, koho tam máme. Dlužníka, zaměstnavatele, banky, exekutory. Já to zkrátím, protože už je půl osmé. Každá z těch verzí má něco do sebe. Exekutoři mají méně povinností - když bych to tedy hodně zjednodušil - v té sněmovní verzi. Naopak zase ty banky v té senátní, protože nebudou přeposílat ty prostředky z toho běžného účtu na chráněný. Když se podíváme na zaměstnavatele, tak ti mají lepší pozici v té sněmovní verzi, protože se budou posílat ty peníze dál na ten běžný účet, takže nebudou muset měnit číslo účtu.

Když se na to podíváme z pohledu dlužníků, tak tam je to také fifty fifty, protože na jedné straně je skutečně, řekněme, v té sněmovní verzi komplikovanější to zřízení a zasílání. Zároveň ale v té senátní verzi musí ten povinný více participovat a komunikovat s tím exekutorem, pokud jde o nějaké platby, které se tomu exekutorovi zdát nebudou. Což v té sněmovní verzi není.

Jak jsem řekl na tiskovce, já osobně podpořím ten svůj původní návrh, tedy sněmovní verzi. Ale každopádně, ať už dneska projde sněmovní nebo senátní verze, tak si dnešek 19. ledna budeme pamatovat, že v den, kdy se Miroslav Kalousek po 22 letech vzdal mandátu, jsme zároveň schválili chráněný účet, na který jsme tady deset let čekali.

Já vám děkuji.

