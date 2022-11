Nacher (ANO): Podle výroků v médiích ani jeden pozměňovací návrh

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové,

já jsem schválně se nechal propadnout nakonec, že to bude lepší, že mě bude poslouchat vícero ministrů. Bohužel i přesto, že jsem poslední a bude se blížit hlasování, tak jsou tady tři ministři pouze, dokonce jsem poznal po dlouhé době ministra zemědělství a (u) svých kolegů jsem se třikrát ujistil, jestli to je on. Tolik tedy poznámka.

Bohužel je to tak a já to připomínám, že vy jste to kritizovali taky, když jste byli v opozici, tady plná účast ministrů je jenom, když se hlasuje při stojedničce, což senátní vratky teď nejsou, takže pouze při prezidentském vetu. Tolik, tolik jedna drobná poznámka. A stojím si za ní, protože jednání o státním rozpočtu, to je nejdůležitější zákon roku. A já jsem poslední přihlášený a za pár minut se bude hlasovat, ano? Tak jenom, abychom si jakoby řekli ten kontext té situace.

A teď mi dovolte dvě poznámky, jednu obecnou a jednou k pozměňovacím návrhům. Ta obecná poznámka je, že já se musím omluvit panu ministrovi financí, ale já jsem trochu zklamán jak z té částí příjmové, tak z té části výdajové, protože v obou dvou jste nenaplnili to, co jste vždycky kritizovali, když jste byli v opozici. V té části příjmové, tam v zásadě počítáte - a od začátku jste tedy počítali, abych byl přesnější - s příjmy, pro které musíte změnit nějaké jiné zákony.

My jsme tady měli dvě takové věci, to je windfall tax a to jsou odvody z nadměrných příjmů. Že to je hotové, je sice pěkné, ale ta čísla se různě časem mění. To znamená, že v zásadě ten příjem vy předvídáte, bych řekl, pohledem do kávové sedliny, ano, protože nevím, jakým jiným způsobem, protože jednou jsme se tady bavili - a vy víte, že jsem o tom mluvil - že z jednoho, z jedné daně to bude pětaosmdesát miliard, z druhé patnáct a nakonec to skončí čtyřicet a pětaosmdesát. Takže vyberete pravděpodobně víc, ale ta čísla se mění, to znamená, vy byste, kdybyste byli v opozici a přímo pan ministr financí, tak by určitě toho využil a řekl by, že vy tady připravujete státní rozpočet, nějakou příjmovou část, ale v zásadě to odhadujete, ty příjmy.

Já bych tam měl pak další věci, ale já nechci zdržovat, už jsme tady v půl čtvrté, už je tady dost dlouho a je potřeba směřovat k závěru a stejně potom budeme hlasovat, vy to prohlasujete. V té výdajové stránce jste mě zklamali v tom, že vy jste vždycky, když jste byli v opozici, říkali, jak se tady rozrůstá ta státní správa a vy to proškrtáte. Tak já bych se chtěl zeptat, kde jste to proškrtali, protože zatím já tam vidím pouze nárůst počtu zaměstnanců ve veřejné sféře.

Nárůst, to znamená, kde to je, já bych chtěl jenom vidět - není to útok, je to legitimní dotaz opozice - kde je naplnění té vaší opoziční rétoriky, že to seškrtáte, že seškrtáte počet státních úředníků, seškrtáte počet lidí, kteří jsou placeni z veřejných peněz. A to tam já nevidím. To se na mě nezlobte, to já tam nevidím. To znamená, že mně tam chybí ten trend, který jste slibovali, a ten tam není, to znamená, že příjmová stránka, výdajová, také mě zklamala.

No a třetí věc a to už se týká těch konkrétních pozměňovacích návrhů. Já jsem dneska slyšel v rádiu nějakého koaličního poslance, teď nevím, jestli to byl přímo ministr financí, abyste mě nechytali za slovo, nevím, ale někdo to byl, kdo řekl, že neprojde ani jeden opoziční návrh. Tak to byl kolega asi Honza Skopeček, nevím, jestli to byl kolega Jakob, nevím, je to možné, že neprojde ani jeden. No a to je další věc, kterou jsem vám chtěl říct, to jste vždycky vy vyčítali předchozím vládám, že se nedívají na obsah, ale na to, kdo ty pozměňovací návrhy dává.

Teď jste ve vládě vy a neprojde podle těch výroků v médiích ani jeden pozměňovací návrh. Já si tedy pamatuji, že tady prošel v minulosti pozměňovací návrh, tuším, právě paní místopředsedkyni Kovářové, když jste byli v opozici, ale zase říkám, nechytejte mě za slovo, jsem tady přece jenom pouze druhé volební období, ale mě to mrzí, protože vy jste to kritizovali a teď jedete ve stejném, v podobném nebo já bych řekl - docela v drtícím módu.

A já tady připomínám, já mám dva pozměňovací návrhy, kde jeden z nich přímo směřuje na obsah něčeho, co teď my žijeme, to je energetická krize, to jest vzrůstajících cen energií, změny fixací, změny těch tarifů, nárůst počtu stížností na Energetický regulační úřad, který sám ve své zprávě řekl, že eviduje trojnásobný počet stížností, které on musí nějakým způsobem zprocesovat.

K tomu bude tedy nově procesovat i ten nový odvod. A já navrhuju v pozměňovacím návrhu 1554, aby se mu přidalo 14 milionů korun, což si řekněme, to je kapka v moři v celém státním rozpočtu. Docela by mě zajímalo, jak se k tomu koaliční poslanci postaví, jestli aspoň tento pozměňovací návrh schválí, protože to není nějaký naschvál z opozice. Je to reakce na aktuální situaci a na to, že my všichni politici, kteří jsme v médiích, tak vždycky ty lidi, ty spotřebitele posíláme za Energetickým regulačním úřadem. Běžte tam, oni se vás zastanou, oni vám to zkontrolují, případně dejte stížnost, když budete mít pocit, že zprostředkovatel nebo dodavatel vám naúčtoval nějakou cenu, na kterou neměl nárok. A to se teď děje logicky přece mnohem častěji, než se to dělo kdy předtím. Takže to je za mě logický návrh.

Poslední poznámka se týká toho, co říkal pan zpravodaj, kterého nevidím, on sedí tam (ve své lavici) - děkuji - ohledně toho procesu hlasování. Tady jsou dva identické pozměňovací návrhy, což navazuje na to, co jsem teď řekl, je tady nějaký pozměňovací návrh mých kolegů ohledně zvýšení prostředků pro regionální školství. A pak je tady totožný návrh jiný. A mě by zajímalo, proč se tedy nehlasuje logicky v tom pořadí, jak byly do toho systému nahrány. Ten jeden byl nahrán o týden dřív, má číslo 1499, ten druhý o týden později má číslo 1610, jak to jde za sebou. Mě by jenom zajímalo nějaké vysvětlení, proč se nedodrží to pořadí. Tam jde přece o ten princip, že se dá regionálnímu školství 1 100 milionů. A myslím si, že je v té chvíli jedno, kdo to navrhl. Anebo si budeme hrát na to, že když to navrhl opoziční, tak pro to hlasovat nebudeme, a pak v zásadě pro totožný hlasovat budeme. A aby nedošlo k této zvláštní situaci, tak se bude rovnou hlasovat o tom návrhu koaličního poslance nebo koaličních poslanců, kteří to navrhli později. Kolegové, prosím pěkně, zkuste se vcítit, byli jste tady v opozici, vy byste to kritizovali taky. Nevím, jestli je účelem, aby všechny opoziční návrhy šmahem byly přehlasovány, a to i ty, které vy vlastně v zásadě kopírujete.

Děkuji vám za pozornost, zkrátil jsem to na maximum, mohlo to být mnohem delší.

Děkuju.

