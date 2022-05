Nacher (ANO): Praha je pod obrovským tlakem

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já to maximálně zkrátím. Chtěl jsem tady hovořit o konstruktivní realistické opozici a o tom, jak to vnímáme my, ale já to zkrátím pouze na dva body. Ten první bod se týká Prahy a té relokace. Tak jsem se chtěl pana ministra vnitra a nechtěl jsem k tomu využívat faktické, protože bych nereagoval na nikoho před sebou, ale chtěl jsem se zeptat ve svém příspěvku, jak je tedy ta relokace tou pozitivní motivací, jak jsme se na tom shodli všichni, jak jsem pochopil z monitoringu tisku, jak je to namyšleno. Protože skutečně Praha je pod obrovským tlakem. V této chvíli to možná není tak vidět u toho ubytovávání kromě třeba Hlavního nádraží a podobně a tam se to nějakým způsobem řeší, ale od září to může být znatelně vidět ve školské oblasti, ve zdravotní péči a podobně, kde druhotně ty kapacity v Praze nebudou. Tak já to tady říkám úplně bez ohledu na to, jestli jsem tady opoziční poslanec a opoziční zastupitel v Praze, nebo nikoli. To znamená, jakým způsobem je namyšlená skutečně jakoby v praxi ta relokace, neboli ta pozitivní motivace.

Ten druhý bod, a maximálně to zkracuji, abychom už šli k závěru. Druhý bod bych se chtěl přihlásit k tomu pozměňovacímu návrhu, který už tady představil můj kolega Ryba, číslo 838, což je vlastně odpověď na ten, já bych to nazval, princip kolektivní viny, abychom byli schopni řešit individuální případy některých právě třeba ruských občanů. Na mně určitě i na vás, protože jsem viděl, že jste tam byli v kopii, se obrátil třeba občan Ivan Rulík a to jsou skutečně nějaké osobní záležitosti, které prostě by bylo individuální záležitosti, které by bylo opravdu dobré řešit na té individuální bázi a netrestat úplně všechny. Takže by bylo dobré, aby vláda měla nějakou možnost tak, jak my to navrhujeme v tom pozměňovacím návrhu, třeba budete mít nějakou jinou variantu, tak sem s ní. Aby tady nebyl princip kolektivní viny. Abychom zohlednili ty individuální osudy lidí, kteří se sem třeba chtějí dostat a prostě nemají teď šanci prodloužit to vízum a nespadají do žádné kategorie.

Takže tolik dvě poznámky. To znamená relokace v Praze a pozměňovací návrh 838. Děkuji.

