Nacher (ANO): Směšné. Z opozice jste prosazovali to, co teď potlačujete

Vážená paní místopředsedkyně, vaším prostřednictvím na kolegu Jakoba, kterého tady nevidím, jestli se neschoval pod lavici. Co na to říct? Mně u politiků nejvíc vadí, když jsou nekonzistentní. Když si tady vzpomenu na ty projevy, které tady byly v minulém volebním období, když tady řešila covidová krize, tak pravidelně se tady objevovalo kompenzace pro obce, kraje. To tady bylo permanentně. A teď vlastně z úst těch samých politiků říkají, že ty obce a kraje to zvládnou samy, protože záleží na tom, jak ten starosta, a samozřejmě pan starosta - bývalý - se pochválí, tak si to našetřili, takže v těch horších časech to zvládnou perfektně. A to je za mě nekonzistentní postoj. Prostě buď ve vztahu k těm obcím a krajům se budeme chovat stejně bez ohledu na to, jestli jsme v koalici, nebo v opozici, anebo různě. A tady já vidím úplnou změnu pozice o 180 stupňů, kdy jsme tady v minulém volebním období, i přesto ty obce dostávaly rekordní prostředky z RUDu, tak přesto jsme se tady licitovali o kompenzace pro obce a pro kraje. A pan poslanec Jakob to vždycky podporoval, hájil. Teď střih, z opozice se stává koalice a najednou to zapotřebí není. To přece musí každý tuhle přesmyčku vidět. Takže se na mě nezlobte, aspoň takhle nevystupujte, pak to vypadá fakt hrozně směšně! (Potlesk poslanců ANO 2011.)

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



