Nacher (ANO): Ta účelovost z toho ční jak sláma z bot

Paní místopředsedkyně, dámy a pánové,

to, čeho jsme teď svědky, já bych to nazval, že to je drtivý úder, to je KO, kolegové, Radek Vondráček vám tady rozebral ten váš návrh úplně na molekuly za těch tři a půl hodiny. My, když se na něco ptáme, tak vy na to vůbec neodpovídáte. Vy, když se ptáte, tak my odpovídáme, to teď ve faktické Radek Vondráček. Ta účelovost toho ční jak sláma z bot, to je úplně, to přece musíte cítit i vy. Tak vy účinnost novely zavádějící korespondenční hlasování do zákona o správě voleb dáte, takže zákon o správě voleb je účinný od 1. 1. 2026, ale pasáž o korespondenční volbě je účinná od 1. 1. 2025. Můžete mi tohleto vysvětlit? Tuhle disproporci? To není účelové, že část toho zákona, kdy vy to máte dokonce v té důvodové zprávě, četli jste to vy aspoň, co jste to podepsali? Jak to tam máte odůvodněné?

Druhý příklad. Pak zjistíte, že to je trošičku komplikovanější, než jste si mysleli, pro ty lidi v zahraničí, tak sem dáte návrh a už dopředu řeknete, že ho budete opravovat. Úřední ověřování bydliště nebude nutné, bude stačit čestné prohlášení. Takhle vzniká legislativa tak citlivá jako volební zákon? Volební zákon? Vy tady měníte princip, objevujete za pochodu chyby, nám to tady jakoby ohlásíte a máte pocit, jako že máme jitrnici na hlavě nebo co? Ne, to je K.O. Vy nejste schopni tady obhájit vůbec nic z toho zákona, vůbec nic. Tak se přihlaste aspoň do těch faktických, abyste mohli odpovídat, ono se to za ty dvě minuty dá docela stihnout. Ale vy toho nejste schopni.

