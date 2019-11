Nacher (ANO): Tam není nic navíc, co by komplikovalo situaci

Děkuji za slovo. Já budu mluvit přímo k vám. Já jsem naopak přesvědčen o tom - a to já nejsem zastáncem regulace, všichni to o mně vědí - že tento návrh vládní logiku právě má. Kdybyste si, pane místopředsedo, vaši kolegové, dali tu práci a podívali se přímo do toho návrhu, kolik to má paragrafů, čemu se ty paragrafy věnují, tak já udělám takový sukus, protože to asi za to stojí, pojištění, smlouva o realitním zprostředkování, informační povinnosti, tam dochází samozřejmě k informačnímu deficitu na straně spotřebitele, jak se budou řešit přestupky, výhradní realitní zprostředkování, to jsou ty exkluzivity, to je ta ochrana toho spotřebitele, jak se řeší výpověď, jak se řeší provize. Tam není nic navíc, co by něco komplikovalo situaci. My to přece děláme pro ochranu spotřebitele, ani pro ochranu realitních makléřů, advokátů, notářů, pro nikoho, takže to má naopak nemilosrdnou logiku.

Vy jste mluvil o penězích, o bankách. No, to je na delší povídání. Peníze v bankách jsou samozřejmě pojištěny, pojištění vkladů, řídí se to různými pravidly, atd. K tomu se tady možná jakoby dostaneme, to si myslím, že jakoby nebyl dobrý příklad, že by v této logice, kterou řekl tady pan místopředseda, že bychom ty peníze měli mít všichni jenom v České národní bance. Myslím, že všichni víme, že to byla taková jakoby rétorická vsuvka, takže to asi nestojí za nějaký širší komentář.

Ještě jednou opakuji slova paní ministryně, že po tomto volají i seriózní kanceláře, protože je to prostě zapotřebí. Znovu opakuji, že se tady o tom mluví už osm nebo devět let. To znamená, že jsem rád, že tato vláda do dotáhla do konkrétní podoby v paragrafech, jak jsem to tady popisoval.

