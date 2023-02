Nacher (ANO): Vy jste taková vláda retroaktivit

reklama

Děkuji za slovo. Já se s kolegou Jakobem znám docela dlouho. Já mám pocit, že on ani nemůže věřit tomu, co říkal. Já bych tady doporučil, abychom tady měli detektor lži pro ty, kteří tady budou vystupovat, ti byli napojeni a tady nám to tak někde blikalo, jestli věří oni sami tomu, co říkají. Protože to, co tady zaznělo od Honzy Jakoba, je za mě úplně neuvěřitelné.

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7557 lidí

Například ta myšlenka, že bychom to kritizovali, i kdybyste to předložili kdykoliv, třeba za půl roku. No to právě není pravda. Protože kdybyste to dali za půl roku, tak bychom kritizovali z toho obsahového hlediska, ale nikoliv z toho, že vy na to spěcháte proto, abyste stihli ještě ovlivnit už ale vyhlášenou volbu ředitele České televize. To znamená, dochází tady, nazval bych to, že vy jste taková vláda retroaktivit, retroaktivita, že vy vlastně už do vyhlášeného výběrového řízení...

Anebo, pane ministře, řekněte na mikrofon, že se to tohoto výběrového řízení už týkat nebude. Tak vy vlastně měníte ty věci buď na poslední chvíli, nebo ex post, abyste ovlivnili věci, které už běží. Včera jsme se o tom bavili. A bude to příští týden valorizace důchodů. Teď je to volba ředitele televize a narychlo spíchnutá tato změna, která je na mimořádné schůzi. No tak to dejte za půl roku. To se přece nic nestane.

V čem je problém? Odpovězte, prosím, na mikrofon na otázku, proč to nemůže být za půl roku? My s tím obsahově souhlasit nebudeme stejně. Ale bude to obsahová debata. Ale nebude to, že chcete ovlivnit něco, co běží. Takže, prosím pěkně, přestaňte s těmito retroaktivitami. Ještě před námi bude stavební spoření, tam to také budete chtít retroaktivně změnit u běžících smluv. To znamená, tohleto je nějaký váš princip fungování, s kterým bytostně nesouhlasím.

Děkuji.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nacher (ANO): Vy jste to věděli, ale byla volební kampaň Nacher (ANO): Koupím si popcorn, colu a sednu si do první řady Nacher (ANO): I když lidé šetří, stejně zaplatí 80 procent průměrné spotřeby bytového domu Nacher (ANO): Tohle je ukázkový přílepek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama