Nacher (ANO): Vy jste to věděli, ale byla volební kampaň

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové, já bych si dovolil zařadit vzhledem k tomu vývoji jeden bod, který bych nazval Zákonné automaty z pohledu vyhlášení stavu legislativní nouze. Teď to uvedu a budu i citovat některé věci. Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 5925 lidí

Za prvé. Protože stav legislativní nouze byl vyhlášen včera, takže se to nedá odestát, jakkoliv ten bod, kterého se týká, bude zařazen až příští úterý, nicméně všechny ty ostatní procesy už jsou spuštěny. Takže jak jsem pochopil, třeba v sociálním výboru už se ten bod projednával dneska nebo zítra, to znamená, že jenom to není na plénu, ale ten proces je spuštěn. Proto je fér se o tom bavit už dnes.

A když se podíváte na přesné ustanovení paragrafu 99, tak stav legislativní nouze je možné vyhlásit za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Takhle to tam je vyjmenováno. Evidentně se v tomhle případě odvolává vláda na ty značné hospodářské škody, ale já tvrdím, že ty nemohou způsobit právě - a teď se k tomu dostávám - ty zákonné automaty, protože ten automat, který se spustí v momentě, kdy inflace překoná za nějaké období pět procent, tak se spustí automat, na základě kterého se spustí právě ta valorizace.

Ale tohle přece nemůže znamenat vytváření nějaké hospodářské škody, tím méně, když vláda s tímhle stavem musela dopředu počítat, protože ten předpoklad - já jsem se díval, tak když jsem se podíval, udělal bych takový benchmark, tak se ta předpokládaná inflace pohybovala - a teď budu mít tedy hodně široký rozptyl, abyste neřekli, že někoho chytám za slovo - řekněme, mezi deseti až šestnácti procenty, že se bude pohybovat inflace. Takže i kdyby to bylo na té nejnižší predikovatelné úrovni, tak stejně by to znamenalo za ten půlrok, že by inflace byla vyšší než v pět procent, a tudíž by se spustil automatický mechanismus.

Jinými slovy, ten vývoj inflace nepředpokládal to, že by se to nespustilo, je to přesně opačně, kolegyně, kolegové, vy jste přece dopředu museli vědět, že když ta inflace se pohybovala mezi patnácti a více procenty loni, takže teď ta inflace neklesne tak výrazně a tak rychle, aby se nespustil ten automat týkající se valorizace důchodů. Takže moje jediné vysvětlení v tomhle případě je, že byla volební kampaň a že ve volbách a v té volební kampani vy jste nechtěli spustit ten klasický legislativní proces změny zákona, o který vám jde. A tam je to napsané úplně jasně, když se podíváte do důvodové zprávy, že pokud v období pro zjišťování růstu cen, stanovené podle odstavce 4, dosáhne růst cen aspoň pěti procent.

Posledním měsícem období pro zjišťování růstu byl v tomhle případě červen 2002, to znamená, že ten další řádný termín je od ledna 2023, zase do června roku 2023. To je neustále dokola. Jinými slovy - a já už jsem byl s vašimi kolegy v televizních debatách - kdybyste tady spustili klasický legislativní proces, můžeme se o tom bavit a v té chvíli byste - ano, s kolegou Burešem jsem byl - to klasicky spustili, že byste ten valorizační mechanismus změnili s klasickou změnou legislativy od 1. 1. 2024.

My bychom s tím mohli souhlasit, nesouhlasili, byla by kolem toho nějaká debata, já jsem připustil v televizi, že ten současný stav je neudržitelný, to já neříkám, ale bylo by to klasické projednání. To, co se spustilo v této chvíli, ale je, že už měníte ta pravidla uprostřed hry, ale právě proto jsou tam v zákonech ty automaty. A já bych poprosil, abychom se o těch automatech - protože ono se to netýká jenom valorizace důchodů, my se o těch automatech bavíme třeba u platů ústavních činitelů, tam neustále to točíme dokola kolem automatů, jak to má být navázáno, na co například, například právě proto, protože ty automaty mají svůj půvab.

Například u platů ústavních činitelů ten automat má půvab, aby někdo těsně před volbami si najednou nezačal snižovat plat poslance, a to by byl takový ryzí populismus. V momentě, kdy to navážeme na automat, například já jsem vždycky navrhoval růst či pokles HDP, tak v té chvíli to má politik nepřímo v rukách. Když se daří, tak jdou platy nahoru, když ne, tak jdou i dolů, ale je to navázáno na nějaký automat, který ten politik nemůže, aby někoho na poslední chvíli oslovil, nemůže to ovlivňovat.

A to samé je automat tady, aby právě nedocházelo k tomu, k čemu vlastně dochází teď - je po volbách, najednou my ten automat začneme měnit tak, aby se ušetřily peníze ze státního rozpočtu. Ale já dokonce řeknu - fajn, tak ho změňte, ten automat, změnila se hospodářská situace, v pořádku. Problém tady je, že vy ho měníte za pomoci stavu legislativní nouze, to znamená, vy ho měníte už v průběhu, kdy už byste do toho sahat neměli. Měli byste ho měnit od 1. 1. 2024.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec

A myslím si, že i ústavní právník Jan Kysela to říká zcela jednoznačně. Ve chvíli, kdy inflace za dané období přesáhne 5 %, automaticky vzniká nárok na valorizaci v konkrétní výši, kterou nařízení vlády pouze převede do čísel. V případě této varianty by se s výší valorizace opravdu hýbat nemělo, to je jednoznačné. Pan ústavní právník ale chce jít vládě naproti, tak říká i druhou variantu, já jí tady přečtu. Druhá varianta, ke které se zřejmě přiklání Ministerstvo práce, počítá s několika kroky. První je, že zjistíte, že inflace přesáhla 5 % - to jste zjistili - tak spustíte proceduru a budete valorizovat tak, jak vám stanoví nařízení vlády. A když se během této procedury, na kterou máte 50 dní, změní zákonná úprava, tak to nařízení přijmete dle zrovna platného zákona. No jo, ale to si trošičku protiřečí, protože všichni víme, že za 50 dnů se tady... to byste museli extrémně zkracovat lhůty, jde to do Senátu, podepisuje to prezident. Nelze změnit takhle rychle ten zákon. Jinými slovy, tohleto vyústění a tahleta varianta prostě není možná. To znamená, že za mě je to retroaktivita, která se teď tady děje.

A proto bych rád jako první dnešní bod zařadil právě otázku zákonných automatů, protože teď jsme na ně narazili, my na ně narážíme i v jiných oblastech, právě jak jsem řekl třeba platy ústavních činitelů, poslanců, ale i třeba u majetkového vyrovnání s církvemi, protože tam se totiž o inflační doložce píše také. Takže bych se zeptal, jestli teda nějaký jiný automat a jiné zastropování, když to teda budeme řešit u vyplácení důchodů, se bude týkat i tedy majetkového vyrovnání s církvemi? Protože jsem si přečetl, jak říká tiskový mluvčí Ministerstva financí - protože za minulý rok je 16,5 % podle ČNB inflace, což je 7,5 miliardy korun navíc - limit zastropování v tomto případě stanoven není. Takže tady vidíte, že není stanoven žádný limit. Kolegyně, buď to budeme dělat všude, anebo nikde - anebo selektivně, ale pojďme si pak říct, podle jakých pravidel.

V tom případě se do propočtu skutečně vždy použije míra roční inflace zveřejněná Českým statistickým úřadem pro daný rok, jak je uvedené v zákonné úpravě - s tím, že tedy nesplacená část finanční náhrady každoročně se navýší o dva roky starou míru roční inflace zveřejněnou ČSÚ, Českým statistickým úřadem. To znamená, ta obří inflace za loňský rok bude připočítána v roce 2024. Tady vidíte, že ty různé automaty, které se spouští, a limity procházejí různými zákony. Takže by bylo, kolegyně, kolegové, fér, že když už tady úplně mimo podle mého názoru se spouští stav legislativní nouze a týká se to nějakého automatu, který se mění, a mění se podle mě uprostřed běhu, měl by se měnit, mohl by se měnit, ale až pro příští období, tak by bylo fér, abychom se o těch automatech, které mají svůj smysl za mě, abychom se o nich pobavili.

Já to tedy navrhuju jako první dnešní bod, alternativně, abychom to stihli ještě před tím projednáváním příští týden, kdy se budeme přímo zabývat tou změnou zákona o důchodovém pojištění, tak bych to navrhl ještě alternativně v pátek jako první bod, tento pátek. Děkuji za zařazení.

