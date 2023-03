Nacher (ANO): Že tady třetí den není ministr pro legislativu, je pro mě neuvěřitelný skandál

reklama

Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat - pěkné ráno, to jsem zapomněl, dámy a pánové - dopoledne. Já bych se chtěl zeptat pana ministra, případně někoho jiného, protože my se tady stále bavíme o tom stavu legislativní nouze jakožto nezbytném předpokladu pro něco tady schválit, ale jak jsem teď slyšel od Aleny Schillerové, tady na začátku proběhl nějaký kontakt mezi ministrem a jí jako předsedkyní našeho klubu ohledně zkrácení lhůt.

Druhá, a tu se nemohu odpustit, my jsme tady třetí den a třetí den, tady chybí ministr pro legislativu. Už třetí den! Já kvituji, že tady je ministr práce a sociálních věcí. My jsme se i domluvili, že vystoupí s přednostním právem dopoledne, ale že tady není třetí den ministr pro legislativu, do jehož gesce tohle všechno zatím spadá, protože my nejsme přímo v tom bodě o důchodovém pojištění, je pro mě tedy neuvěřitelný skandál! On je omluven, jak jsem slyšel z úst předsedajícího, mezi sedmou a devatenáctou z pracovních důvodů. To znamená, že se připravuje nějaká další legislativní bomba? Nebo co má tohle znamenat?

Takže já bych chtěl znovu vyzvat, aby tady byl ministr pro legislativu, protože my se neustále dokola ptáme a neslyšíme odpovědi kromě jedné věty, kterou už tady svého času řekl Jakub Michálek. Děkuji.

