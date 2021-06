Nacher (ANO): Zejména pro lidi s hendikepem je tak problém chodit do lékárny

reklama

Vážený pane ministře, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já si dovolím vystoupit dvakrát, abych to odlišil.

Jeden je ten pozměňovací návrh, který jsme dávali dohromady s ještě tedy poslancem Adamem Vojtěchem, zkráceně distanční výdej léků na předpis. Já rozumím tomu, že to pravděpodobně v Poslanecké sněmovně v této chvíli neprojde, jak byla ta debata, jak to probíhalo na zdravotním výboru, nicméně i přesto si dovolím k tomu říct pár slov. T

en motiv toho byl, aby byla možnost - dneska volně prodejné léky lze posílat a lze si je objednávat na dálku, nicméně u léků na předpis to možné není. Zejména pro lidi s hendikepem je tak tedy problém, že musí fyzicky chodit do lékárny. Vtip je v tom, a ta iniciativa vzešla z Národní rady osob se zdravotním postižením, že prostě ti lidé se zdravotním postižením tam reálně nechodí. To znamená ten argument, že tam je ten osobní kontakt, tam není, protože tam posílají asistenty, musí je platit a podobně. Ruku na srdce, kdo z nás někomu vyzvedl lék, nebo komu z nás někdo z rodiny vyzvedl lék, děje se to prostě běžně.

Nicméně my jsme akceptovali někdy až vyhrocenou debatu a já bych vám jenom chtěl říct, že i ten pozměňovací návrh jsme pozměnili, zjemnili a změkčili tak, abychom všechna ta rizika, která zde zazněla, rozptýlili. Jednak místo původního počtu čtyři sta zpracovaných receptů v tom pozměňováku, o kterém se bude hlasovat, je dvě stě receptů, což je taková ta prevence, aby někdo neměl pocit, že se to tam bude střílet jako Baťa cvičky. Potom jsme zavedli takzvanou teritorialitu, to znamená, že povinnost zasílat léky by byla pouze v tom stejném okrese, což je zase prevence, aby ten trh neovládli ti velcí odněkud třeba z Prahy. Stejně tak je tam zavedena povinnost, aby lékárna měla otevřeno osm hodin denně, to znamená, že nepůjde o nějaký e-shop, který se bude kamuflovat jak lékárna, ale půjde o skutečnou lékárnu plus povinnost, protože ta lékárna, která bude moct vydávat ty léky distančně, bude standardní lékárnou, která funguje minimálně pět let. To znamená zase prevence před tím, aby se teď narychlo nezřizovaly kvazi lékárny. Stejně tak i ta obava, že ten lék pak bude někde ponechán, třeba na poště, tak bude možné zásilku si pozdě zase vyzvednout zpátky v té lékárně v případě, že ten pacient nebude dostižen.

Tolik stručně, jak jsme se to snažili přizpůsobit. Opakuji, že to funguje asi v deseti nebo ve dvanácti zemích Evropy, respektive Evropské unie. Respektuji vůli Sněmovny, která to pravděpodobně neschválí. Jsem ochoten se s někým z vás vsadit, protože si myslím, že dřív nebo později na to stejně dojde, takže v příštím volebním období tady něco takového nakonec schválíme, protože se té digitalizace při všech těch bezpečnostních prvcích, o kterých jsem mluvil, nevyhneme. Já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost a pak se přihlásím k tomu samopěstování konopí.

Děkuji.

