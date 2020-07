Nedbálek (ČS): Čtvrdý dotisk knihy o Františku Čubovi

reklama

V těchto dnech připravuji 4. dotisk knihy „Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice“. Bude to také 1. aktualizované znění, zvětší se počet stran, obálka bude stejná, ale bude jiné ISBN. Dostal jsem řadu připomínek, o které knihu chci zkvalitnit a rozšířit. Na tomto místě musím poděkovat inženýru Janu Kopeckému za desítky doplňujících upravujících dát, a vyhledávání jejich zdrojů. Na základě zkušeností amerických redakcí jsem ho pověřil funkcí ověřovatele faktů. Funkce ověřovatele je také zapsané v tiráži knihy.

V knize je také řada nových skutečností. Velmi zajímavé je, jak to bylo konkurzem a taky jak si vedly JZD Agrokombinát Slušovice s porovnáním s Billem Gatesem v oboru výroby počítačů a aplikačním a operačním software. Kromě dalších informací je zde více informací o biotechnologii a další.

Z Usnesení j. č: 26 K 6/92-807 o schválení konečné zprávy. KS v Brně rozhodl samosoudkyní ve věci konkursního řízení na majetek úpadce: Zemědělské obchodní družstvo FORUM-v likvidaci, se sídlem Zádveřice, IČ: 001 35 348, dle IČ dříve JZD Slušovice. Z přihlášených 176 věřitelů požadovali věřitelé pohledávky celkem za ohromných 5 767 536 203,28 Kč [1].

Výpis z konečné zprávy o konkurzu 26 K 6/92-80, ze dne 14. 3. 2011:

Bezmála skoro 98 % z věřitelů přihlášených pohledávek do konkurzu, co do objemu, byl jenom stát? Na zbývajících 173 věřitelů, připadalo z hodnoty věřiteli přihlášených pohledávek asi za 128 mil. Kčs. Jinak to byla asi při denních výkonech roku 1989, kdy bylo asi 32 mil. Kčs, byla záležitost výkonů čtyř dní, a to nepočítám že závazky jiných subjektů k DAKu Slušovice byly minimálně 448 mil. Kčs, takže družstvo nebylo předluženo. Od vynuceného politického rozpadu DAK Slušovice dne 21. 8. 1990, až do zahájení insolvenčního řízení v roce 1992, družstvo v bezvládí se řítilo ještě min. rok, a za tu dobu je také většina dalších pohledávek. A to přitom tehdejší pochlebovači v managementu, aby se vládcům zavděčili, zvolili takový název podniku poplatný té době, který by vůbec ani náznakem nepřipomínala JZD AKSlušovice. Bylo nutné zadupat do země i slova, co by připomínaly úspěšný podnik, který se začal prosazovat i v globálním měřítku. Pohledávky státu byly vyšší než možné výkony a tržby za rok.

Nikdo se nad tím nezamyslel a bral to jako fakt. Daňové nedoplatky a kontroly se prováděly v nové době po roce 1989, bylo prověřováno podle socialistických zákonů, nebo nedokonalých nově vznikajících zákonů. Jestli pohledávky státu byly opodstatněné, to nikdo ani už nenamítal, buď ze strachu, nebo chtěl škodit a měl jasné zadání od řídicího důstojníka. A úspěšní manažeři, kteří pracovali v bývalém podniku JZD AK Slušovice, začali budovat a rozvíjet své podniky na principech, které se naučili. Jinak konečná zpráva byla zpracována až do 2011, to je 19 let, kdy hledaly miliardy korun různé vyšetřovací týmy.

Kdyby sázkaři v roce 1986 stanovili kurzy na podnikatelský úspěch, jaké mají Bill Gates a JZD Slušovice, tak kurzy by ve prospěch JZD Slušovice asi byly několikanásobně vyšší. Realita je jiná a Bill Gates dnes je stále muž, který patří střídavě mezi nebohatší muže planety. Tak v roce 1978 byl v ČSSR jeden z mála počítačů, který by takové úlohy řešil a to RPP 16, shodou okolnosti i NASA používala tento počítač při letech Apolla na Měsíc.

Koncepci operačního systému pro PC vyvíjel ředitel Ústavu technické kybernetiky Slovenské akademie věd profesor Ivan Plander, se třemi budoucími zaměstnanci JZD Slušovice. V roce 1980 rozjelo JZD Slušovice ve větším výrobu vlastních počítačů TNS. Postupem doby pracovalo kromě výroby hardwaru i víc jak 250 vývojářů SW. Byl založený závod vývoje softwaru a jeho praktických aplikací. Bill Gates zpočátku založil firmu, kterou provozoval v garáži, maximálně 1-2 spolužáci, kteří mu při tom pomáhali.

Na počátku osmdesátých let byly dokonce někdy ještě Slušovice možná půl měsíce nebo měsíc vývojem a aplikacemi personálních počítačů a jejich využiti v efektivní řízení firmy před Billem Gatesem. Jeho rozmach byl, až když se Gatesovi podařilo firmě IBM prodat licenci na operační systém MS DOS, který se později stal de facto standardem v oblasti osobních počítačů, a tím pádem jeho vzestup neuvěřitelně gradoval.

Dnes některé světové firmy, které začínaly biotechnologii v době, jak JZD Agrokombinát Slušovice mají větší zisk než Volkswagen. Když začínaly Slušovice, v tu dobu existovaly 3 lídři na světovém trhu kteří uměli řídit pomocí počítačů v reálném čase. Tento proces řízení zvládl i Biotech Hrobice který spadal pod JZD Agrokombinát Slušovice, tyto procesy byly řízeny pomocí počítačů TSN vlastní výroby v reálném čase. Řízením biotechnologického procesu vlastním vyrobeným počítačem, ji posunulo do tehdejší světové špičky, protože další firmy používaly počítače ne vlastní výroby. Mezi další firmy Byla německá firma Bayer dnes z největších světových firem na biotechnologii Novartis, která se snaží prodat svůj podíl ve firmě na biotechnologiích za 14 mld. dolarů.

Ještě štěstí, že z popela jako v řecké báji o Fénixovi pokračují nástupnické podniky, které kapitálově nejsou s bývalým JZD AK Slušovice nijak spojeny, a mají roční obrat min. přes 35 mld. Kč.

Tento dovětek píšu v den prvního výročí úmrtí Františka Čuby.

V Slušovicích 28. 6. 2020

doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

Poznámka:

[1] Původně koruna československá - Kč, po rozpadu federace měnovou odlukou se stala koruna česká - Kč.

(převzato z Profilu)

doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA ČS



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nedbálek (ČS): Třetí dotisk knihy o Čubovi Nedbálek (ČS): Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice Nedbálek (ČS): Zpráva o úmrtí doc. Ing. Františka Čuby, CSc. Nedbálek (ČS): New Agw post

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.