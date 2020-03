Nedbálek (ČS): Třetí dotisk knihy o Čubovi

reklama

Abych Vás odvedl od běžných starostí vyplývajících z mimořádných opatření vlády vůči Korona virusu COVID-19, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, a je Vám omezeno vykonávat určité aktivity. Máte více času na sledování událostí z bezpečí domova. Myslím, že by se měly předkládat i pozitivní zprávy, i když její obsah může v někom vyvolat obavy. Koronavirus bude mít možná i pozitiva (prý i po krizových situacích, lidé spoustu věcí dělali lépe, poučili se, přišli urychleně na nové technologie a zvýšili efektivitu a produktivitu práce). Třeba se hodně posune digitalizace a komunikace ve státní sféře. Mezi pozitivní zprávu minimálně pro mě je, že se konečně rozjel byznys s bestsellerem, mojí knihou, kterou jsem napsal “Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice.” Pro zájem veřejnosti už dělám třetí dotisk knihy.

V tomto dotisku budou některé nové informace, které jsem na základě Vašich indicií a poznatků doplnil mimo jiné v kapitole honu na Slušovice, kde se zmiňuji o psychologickém teroru na rodinu F. Čuby. Při honu na Slušovice Jsem upozornil na tři případy, které měly psychologickým a zastrašujícím atakem působit na Františka Čubu, nebo jeho rodinné příslušníky. První případ se sice nestal tradičně okolo vánočních svátků, jak byly trestní stíhaní na Františka Čubu tradičně doručovány. Došlo k tomu až v lednu 1995, a to přímému ataku na majetek, možná i na život, formou teroristického útoku na chatu, kterou stavěl syn Františka Čuby, Rostislav Čuba. Na chatě syna došlo k výbuchu Trinitrotoluenu (označovaný jako TNT). Pyrotechnikové, kteří prohlíželi chatu, zjistili, že byly nastraženy tři nálože. Vybuchla pouze jedna, a to naštěstí tak, že první výbuch přetrhal dráty, které vedly k roznětkám ostatních dvou zbývajících náloží. Takže chata nebyla totálně zničená celá, jen značně poškozená. Vyšetřující pyrotechnici na místě sdělili Rostislavu Čubovi, že podobné nálože TNT a způsob užití se vyučuje na policejních školách.

Při vyšetřování výbuchu byly Františku Čubovi a jeho synovi kladeny tyto otázky. Za prvé: „Máte na někoho podezření?“ Za druhé: „Vyhrožoval vám někdo?“ Za třetí: „Dlužíte někomu peníze?“ Za čtvrté: „Dlužil někdo vám peníze?“ A za páté: „Kde jste se nacházel v inkriminovanou dobu výbuchu?“ Po zodpovězení na všechny otázky jak ze strany Františka Čuby, tak jeho syna, bylo po jednom měsíci vydané usnesení o odložení trestního stíhání z důvodů doslova nespolupráce Františka Čuby a jeho syna. Dalším překvapením pro Rostislava Čubu bylo, když řešil škodnou událost na pojišťovně – chata byla pojištěná. Pracovník pojišťovny již měl žlutě vyznačené v pojistné smlouvě, že škodní událost se nevztahuje na výbuch TNT, který způsobil destrukci a poškození chaty. Následkem toho rodina Čubova nedostala ani korunu za zničenou a poškozenou chatu.

Další událost nastala, když paní Ludmila Čubová, manželka Františka Čuby, odjížděla ráno do práce a před rodinným domkem v Neubuzi stála televize s policií. Policie nasadila paní Ludmile Čubové pouta za účasti České televize. Pak ji odvezla do Zlína k vyšetřování, aniž by jí řekla, jakého trestného činu se dopustila nebo proč má nasazená pouta při převozu do Zlína. Ve Zlíně na oddělení policie jí bylo sděleno obvinění z krádeže a zpronevěry družstevního majetku. Jako důvod bylo uvedeno, že z družstevních peněz postavila skleník na zahradě rodinného domu v Neubuzi. Paní Čubová řekla, že na všechno má doklady doma v Neubuzi. Odvezli ji znovu do Neubuze před rodinný domek. Zde prokázala velkou odvahu, když před vstupem do rodinného domku upozornila policii, že dál nemohou vstoupit, protože nemají usnesení o vstupu do rodinného domku a k jeho prohlídce. Policie v tomto případě dodržela zákon a nechala paní Čubovou, aby šla pro doklady. Donesla krabici od bot plnou dokladů. Policie manželku Františka Čuby znovu odvezla do Zlína s krabicí plnou dokladů. Několik hodin – a to více než 10 - prověřovali pravost dokladů a zda se vztahují k dotyčnému skleníku. Všechny doklady se na první pohled zdály v pořádku. Pro paní Čubovou to bylo štěstí, neboť prokurátor měl již nachystané usnesení o vzetí Ludmily Čubové do vazby.

Poslední případ byl také velkým psychologickým traumatem pro Františka Čubu. Doslova cituji z protokolu SNB-Obvodní oddělení VB SLUŠOVICE ČVS-26/P-90:

„Na základě oznámení p. Ing. Čuby Fr. z Neubuzi ve věci zastřelení 2 ks psů ke škodě oznamovatele se škodou kolem 15.000 Kčs členy LS Trnava okr. Zlín ze dne 23. 12. 1989 bylo provedeno šetření a bylo zjištěno, že dne 23. 12. 1989 došlo k vypuštění dvou psů majitele ze dvora v Neubuzi. Psi se zatoulali na katastr obce Trnava, okr. Zlín, kde po nich stříleli členové MS Trnava. Jeden pes /černý/ byl na místě zastřelen, druhý (světlý) postřelen odběhl, do dnešního dne nebyl nalezen. Případ byl k došetření postoupen k Mysliveckému sdružení Zlín, protože při šetření byly zjištěny některé okolnosti, které poukazují na porušení mysliveckých povinností.

Pozn.: Zastřeleného černého psa z místa odvezl a kůži stáhl náhodný svědek.“

Vice se dozvíte v třetím dotisku uvedené knihy.

Budu rád, když si knihu pořídíte a poskytnete mi zajímavé informace, co do dalšího dotisku knihy vložím.

Kdo má zájem o knihu může si ji objednat ZDE

