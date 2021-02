Němcová (ODS): Nový nouzový stav je protiústavní

reklama

1. Vláda žádala sněmovnu 6x o prodloužení nouzového stavu. Měla mít tedy 6x připraven plán B, pokud by byla vládou kompetentní.

2. Zatím se spoléhala na komunisty. Teď to nedopadlo a vláda je nahá. Nejméně půl roku měla mít připraven plán přechodu na jiný režim. Nemá vůbec nic.

3. Každý, tedy i kraje, musel počítat s tím, že nouzový stav prodloužen nebude. Není pravda, že kraje postavila sněmovna do nečekané situace. Viníkem je jednoznačně vláda. Musí si zajistit ve sněmovně většinu a vést jednání se všemi tak, aby došlo k co nejmenším škodám. Většinu vláda ztratila a s nikým se nebavila. To věděli všichni.

4. Výsledek jednání vlády a hejtmanů (prodloužení úředních hodin, okénka v knihovnách a nezávazné sliby o školství a podmínkách pro živnostníky a obchodníky) je víc než hubený. Co všechny hejtmany spojilo? Padlo na jednání něco, co nevíme a proto ten výsledek? Tak nám to řekněte, ať to lépe pochopíme. Jinak se ještě zhorší nedůvěra občanů v jakékoli rozhodnutí při řešení pandemie.

5. Školství nejsou pouze prvňáčci, druháci, deváťáci a maturanti. Je to 1,7 milionu žáků a studentů. Všichni ztratili čas a na všech nám musí záležet stejně. Jak to doženou? Recept pro všechny vláda nepředstavila ani ve sněmovně a asi ani hejtmanům. Měsíce výzev a nic, teď to za čtrnáct dní bude?

6. Komunisté chtěli za podporu škrty v armádním rozpočtu (oslabení naší pozice v NATO), miliardové obchody s Čínou, dostavbu jaderné elektrárny pro Rusko. Posledním požadavkem byl nákup ruských neprověřených vakcín Sputnik - Babiš tvrdí, že jsou to lži, komunisté jeden za druhým potvrzují, že s ním o tom jednali.

7. Významní experti považují obejití sněmovny a okamžité znovuvyhlášení nouzového stavu za protiústavní. Za týden se čeká vyhlášení Ústavní soudu o postupu vlády při uzavírání některých obchodů v rámci nouzového stavu, který ve čtvrtek sněmovna neprodloužila. Proslýchá se, že vláda postupovala protiprávně. Bude se odškodňovat? Doufám, že ano.

8. Rozhodnutí poslanců o zrušení nouzového stavu padlo. Jak se k postupu hejtmanů a vlády nyní postaví? Jde o ochranu ústavního pořádku, o nic méně. A o to, že je už konečně třeba udělat přítrž tomuto způsobu vedení země.

9. Jakékoli spojenectví s Andrejem Babišem je zrazování principů demokratické svobodné společnosti. Osud jeho syna a všech, kteří se kdy dali do jeho služeb by nám měl být dostatečným varováním.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

