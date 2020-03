Němcová (ODS): Prezident? Projev?

reklama

Miloš Zeman svůj stín nepřekročil. Místo slov státníka k národu v těžké chvíli jsme slyšeli obvyklý mix servility k čínským komunistům, chvály Andreje Babiše a zlostných výpadů proti polovině z dolních deseti miliónů. Mám pár poznámek:

1) Epidemii nemáme zlehčovat, strachu nemáme propadat a máme být odvážní, vyzývá prezident. Naprostá většina lidí se bez těchto rad hravě obešla a zatím situaci zvládá obdivuhodně. Všechny citlivé profese od zdravotníků po obchod riskují své životy. Jsou mimořádně obětaví a odvážní, nic nepodceňují.

2) Na schůzce s bývalým a současným ministrem zdravotnictví se prezident dozvěděl, že největším problémem je výrazný nedostatek ochranných prostředků. Opravdu to netušil? Občané ČR to vědí a pomáhají to řešit. Prezident děkuje Číně, že nás "zachraňuje". Já děkuji zejména všem dobrovolníkům od švadlen po hasiče, kteří na Čínu nečekají a šijí roušky. Bez této rychlé a spontánní akce, by situaci nešlo zvládnout. Dělají to zdarma: tomu se říká solidarita a pomoc. Číně za dodávky platíme: tomu se říká obchod.

3) Opozice má mlčet. Prý on sám, když byl v opozici a vláda řešila krizi, razil heslo " Když teče do lodi, musí všichni k pumpám". Bylo to jinak: místo mlčení mluvil o spálené zemi a chtěl vázat stranické knížky ČSSD do kůže lidí z ODS. Opozice dnes mluví za ty, kteří nemají přístup do médií a potýkají se s ohromnými problémy. Kdyby se ozvali, vláda by na ně zaklekla. Když teče do lodi a někdo pumpuje vodu dovnitř místo ven, musí od vesla. Sám na to nepřijde, někdo mu to říci musí. Bylo by tragickou chybou, kdyby mlčel.

4) Miloš Zeman kope do novinářů a vyzývá, aby lidé více poslouchali odborníky. Očekávám, že vyzve premiéra, aby skončil s permanentní mediální exhibicí a nechal prostor kompetentním a schopným.

5) Prezident má potřebu mluvit o hercích, kteří jeho slovy "nemají kšefty". Posílá je do domovů důchodců. Myslím, že by tam rádi a ochotně šli. Stačí, když hlava státu přesvědčí odborníky, aby přestali seniory ochraňovat a zrušili zákaz návštěv v těchto zařízeních. Bylo by však lépe, kdyby se prezident více zajímal o kšefty svých nejbližších spolupracovníků. A kdyby se neklaněl Číně za to, že svět zavirovala a ode všech za to nyní tvrdě kasíruje.

