Nepil (ANO): Kam s nimi? Stavební úřad zavalily žádosti o stavební povolení

Stalo se přesně to, na co už řadu měsíců upozorňujeme. Stavební úřad zavalily žádosti o stavební povolení. A to včetně těch narychlo spíchnutých, které mají řadu nedostatků. Investoři soukromí, ale i veřejní, je podali v panice „postaru“ tak, jak je měli, bez ohledu na vady, hlavně aby „spadli“ ještě do starého režimu stavebního zákona, a hlavně bez digitalizace stavebního řízení. Dalo se to čekat a je to pochopitelné po tom, co předvádí poslední rok ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Nevíme, co bude, krčí rezignovaně zaměstnanci stavebních úřadů a vozí v nákupních košících z podatelny tuny papírů. Nic horšího dosud nezažili…Na stavebním úřadu Prahy 8 přibylo podání o 40 procent!

Od tohoto týdne by tedy úředníci měli procesovat žádosti, nad jejichž nevalnou kvalitou jim potečou nervy. Do toho by se měli přihlašovat do digitálního systému, se kterým dosud nepracovali. Software se totiž tvořil na MMR do poslední chvíle, a i sám ministr s ním měl technický problém, když se jej snažil na konferencích předvést odborné veřejnosti. (Toto přišlo z ministerstva: Produkční verze Informačního systému stavebního řízení: Všechny informační systémy stavební správy budou dostupné až dne 1. 7. 2024. Upozorňujeme, že před tímto datem bude ISSŘ na daném odkazu nedostupné… To už asi žádný komentář nepotřebuje…)

Zaměstnanci stavebních úřadů se ovšem mohli „proškolit“ – na YouTube visí videa, přičemž informační hodnota o investičních produktech pro seniory bývá vyšší, než u těchto mistrovských děl ministerstva. Mohli se také připojit na online školení MMR, kde nemohli pokládat dotazy, atd., atd.… Ano, od tohoto týdne také měli být zběhlí ve vyhláškách, které ještě minulý měsíc nebyly schválené…

Radomír Nepil ANO 2011



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A hardware? No, na stavební úřad na Osmičce dorazila dodávka počítačů ve čtvrtek s tím, že dodávku druhých sad monitorů plánuje dodavatel do konce července. Ještě jednou: Ostrý start se odehrál v pondělí 1. července?! Následovala tedy příprava počítačů, zaevidování do majetku, připojení do sítě a instalace potřebných aplikací. Přístupy zaměstnanců ale zatím nebyly nastaveny, protože MMR nedalo do prostředí přístup.

Že kdo může bere nohy na ramena a chronický podstav zaměstnanců na stavebních úřadech se ještě prohlubuje? I to je důsledek toho, jak ministr Bartoš zvládl digitalizaci stavebního řízení. Tak mě napadá, že je vlastně i dvojministr pro digitalizaci státu…

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4453 lidí

Co nám tedy hrozí? 1. července ten výbuch ještě nepřišel, ale je na něj solidně zaděláno. Když se na Slovensku dostali do podobného průšvihu s digitalizací stavebního řízení, raději nový schválený stavební zákon odložili. Proč? Protože měli rozum. Neohrozí si přece čerpání evropských miliard a Národní plán obnovy, který má striktně dané termíny realizací staveb (a ty bez stavebních povolení prostě nepostavíte a nepostavíte), protože si ministr odmítne přiznat, že tohle prostě nezvládl.

I ministr Bartoš to mohl udělat, když mu ÚOHS zrušil zakázku na digitalizaci a bylo jasné, že to jde do kopru. Vyzývali ho k tomu (mimo opozice) koaliční partneři, prezident, a dokonce i vlastní lidé. Ale on ne.

Starostové mají v tuto chvíli rozpracované stovky dotačních projektů, kde jim hoří čas, a pokud se nejen stavební úřady, ale i dotčené orgány státní správy, jako třeba hygiena nebo hasiči, nezvládnou s nastalým chaosem relativně rychle vyrovnat, hrozí obcím, že o ty desítky či stovky milionů přijdou. A co si potom starosta vezme na ministru Bartošovi, který už ani ministrem být nemusí? Prdlajs. Starostům nebo radním přitom o „velkou“ politiku nejde, chtějí stavět a s těmi penězi na veřejnou vybavenost počítají.

Pane ministře, podsekáváte tedy nohy nejen stavebnímu sektoru, ale i nám. Pane ministře, vyrazte ze Staroměstského náměstí na libovolný stavební úřad, nechte si ukázat spisy, které se jim nashromáždily za poslední měsíc, a vyzkoušejte si s úředníky jejich práci ve Vašem novém software. Zavolejte s nimi na call centrum Vašeho ministerstva a zkuste vyřešit pár problémů, které se jistojistě objeví. A bez kamer, prosím. Těch Potěmkiniád už bylo dost…