Nepil (ANO): Vláda chce hodit starostům na krk i špatně placené školní kuchařky

Po nezvládnuté integraci ukrajinských dětí chce vláda hodit starostům na krk i špatně placené školní kuchařky! Bez toho, aby věděli, kolik dostanou na jejich mzdy…

V extrémním případě hrozí, že tohle vládní harakiri vyústí v to, že na školách nebude už mít vůbec kdo vařit, uklízet, dělat údržbu, prostě všechen servis, bez kterého nemohou školy fungovat.

Tahle vláda je fakt nepoučitelná… Že sama sestavuje rozpočet jako leporelo s tím, že "ono to nějak dopadne", je trestuhodné. Ještě horší ale je, že do podobné situace chce postavit starosty jako zřizovatele základních škol a ředitele, kteří odpovídají za celý provoz škol. Od září mají obce a městské části platit nepedagogy a přitom není jasné, kolik na platy dostanou. Když to bude méně, než je potřeba, budou to muset dolepit ze svého a při sestavování svých rozpočtů s touhle neznámou nemohli zřizovatelé kalkulovat.

Nechci rozporovat samotnou myšlenku, ale provedení opět katastrofální!?Jako by nestačilo to, že si ředitelé a zřizovatelé základních škol v Praze lámou hlavu, jak začlenit do tříd tisíce ukrajinských žáků, kteří neumějí česky. Jakoby ministři zapomněli na loňskou blamáž s absolutně nepřipravenou a na poslední chvíli sflikovanou digitalizací stavebního řízení, ze které se budeme lízat ještě dlouho…

Jak to nakonec dopadne s přílepkem školského zákona, který má změnit rozpočtové určení daní – od září zdroj platů nepedagogů? Nevíme. Jak budou peníze distrubuovány? Nevíme. Nebude se minimálně části starostů „eklovat“ platit třeba kuchařky na úrovni minimální mzdy? Nevíme, ale tušíme…

Radomír Nepil ANO 2011



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky