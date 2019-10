Niedermayer (TOP 09): Ano, volby jsou o tom, získat většinu, ale...

Ano, volby jsou o tom získat většinu.

Ale myslím, že není od věci se ptát, za jakou cenu (a někdy i k čemu). Osobně bych nevítal, kdyby se politiky pana Kaczyńského, které použil ve volbých, "dále šířily". A nevím, zda by ODS vítala, kdyby třeba pan Babiše ovládl Českou televizi tak, jako se to povedlo PiS. Že by ano?

Ale jen faktické 2 poznámky:

Pan Kaczyński postavil volby jako referendum "ja nebo oni". Toto referendum nevyhrál. O témeř milion hlasů. Volební systém mu ale těsnou většinu v dolní komoře parlamentu nadělil.

S pozicí politické skupiny pana Vondry ten výsledek "nic neudělá". Což snad on chápe. Počet poslanců ve skupině je dán volbami evropskými a nezměnil by se, any kdyby PiS zcela propadl. Bude stále (z některých pohledů bohužel), druhou nejmenší skupinou navíc dominovanou ne zcela čitelným PiS. Nezmění se ani situace v Radě, kde Polsko bude representovat vláda vytvoření PiS.

Zajímavé zamyšlení nad tím, co se v Polsku stalo, najdete třeba ZDE.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec

