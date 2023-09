Niedermayer (TOP 09): Bylo by fajn, kdybychom si zkusili věřit, že to dá zvládnout

reklama

Bylo by fajn, kdybychom si zkusili věřit, že se to dá zvládnout!

Máme možnosti, abychom lidstvo před zásadními dopady změny klimatu ochránili. A transformaci na udržitelnou, nízkoemisní ekonomiku zvládli. Hrozí ale, že uděláme obrovskou chybu tím, že tyto možnosti, které nám dává rozvoj technologií, nevyužijeme. Obrovský technologický skok totiž umožňuje to, co by dříve nebylo možné - mnohem méně zatěžovat naši planetu lidskou aktivitou a zároveň zachovat, či dokonce zvýšit kvalitu života lidí. Zkusme se na svět dívat spíše tímto pohledem místo přijímání výmluv k tomu, proč zrovna my, zrovna teď nemáme tento zcela zásadní problém řešit. Těmito slovy jsem včera zakončil panelovou debatu Klima jako úkol, kterou jsem v Praze pořádal.

Musíme si ale uvědomit, že nejsou lidé a pak je příroda, ale že to musí fungovat spolu, jak zdůraznila analytička z Akademie věd České republiky Zuzana Harmáčková. Spoléhat přitom pouze na „zdravý rozum“ a na pocit, že se věci nemění (a tudíž se nemusíme měnit ani my) by bylo podle prof. Bedřicha Moldana, který se po desetiletí snaží změnit naši politiku více "zeleným směrem", velkou chybou. Musíme naslouchat závěrům vědců, jejich data jsou již opravdu alarmující. Bohužel velká část politiků i společnost nechce pochopit, co říkají. Významnou roli proto musí podle vzdělávacího experta Bohumil Kartous sehrát i vzdělávací systém tak, aby se soustředil na řešení aktuálních výzev.

Samozřejmě to neznamená, že klimatickou změnu zastavíme, ale dokážeme zhoršování klimatu postupně zastavit a na jeho dopady se lépe připravit. Máme plán, máme nástroje, víme, jak na to a máme na to i peníze. Když toho nevyužijeme, znamená to prohru pro nás všechny. Jak včera dobře podotkl Tomáš Klus, neusilujeme o záchranu planety, ta tady zřejmě bude stále, ale usilujeme o záchranu života lidí na této planetě. A je skvělé, že lidé jako on se o tom snaží přesvědčit ostatní.

Díky moc všem hostům debaty a také Jitka Nováčková, která je dalším člověkem, který se snaží společnost posouvat správným směrem, za výbornou moderaci. Ale hlavně díky těm, kteří si nás dorazili poslechnout. Sál byl plný, to mi dává naději, že si lidé tuto hrozbu začínají více uvědomovat.

Náš panel tak zahrnoval ty, kteří nad problém bádají, a snaží se třeba přes vzdělání a boj s desinformacemi větší část společnosti přivést k pochopení stavu, ve kterém jsme. Prof. Bedřich Moldan a já se snažíme, aby se toto více otisklo do praktické politiky a lidé jako Tomáš Klus či Jitka Nováčková se snaží zprostředkovat více informací většímu počtu lidí. Nejen my všichni za „řečnickým stolem této diskuse“ se snažíme, abychom možnost krizi zvládnout, která stále je, nepromeškali.

Hlavní vzkaz z naší debaty totiž je: „Může pomoci každý z vás“. Tím, že ve svém praktickém životě bude hledat cestu k možnostem méně planetu zatěžujících, a ve svém právu ovlivnit společnost jako volič, aktivní občan či politik svým rozhodováním.

Čím více lidí, uvěří, že "to spolu zvládneme", a tedy má cenu, aby se jeden každý z nás pokusil pomoci, tím větší šance je, že si nenecháme úspěch proklouznout mezi prsty.

