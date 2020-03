Niedermayer (TOP 09): Na tento týden byl vyhlášen týden "bez jednání"

reklama

Vedení Evropského parlamentu právě řeší, jak zajistit potřebné fungování tohoto "spolulegislátora".

Na tento týden byl vyhlášen týden "bez jednání", příští týden má dojít dle plánu k plenárnímu jednání. To je důležité, neb parlament musí třeba posvětit vznik proti krizového investičního fondu.

Zatím to směřuje k doporučení, které jsme spolu se Slovenskými kolegy navrhovali - tedy přesunout parlament do "kyberprostoru" a umožnit hlasování po internetu. V Bruselu by se mohli fyzicky sejít jen poslanci, kteří tam jsou. Možnost hlasování i pro ty, co se do Bruselu nemohou dostat či mohou, ale za neadekvátní cenu, je zásadní - bez toho tak trochu rozhodnutí postrádá nutnou legitimitu...

Zároveň dojde k omezení neurgentní nelegislativní práce a zprovozněn bude telekonferenční systém, který umožní v dalších týdnech jednání výborů a skupin. Je to nezbytné, protože ke spoustě dnes velmi důležitých kroků (viz zmíněný fond) musí dát parlament souhlas či vyjádření.

Naštěstí, řada důležitých rozhonutí je "nelegislativní povahy". Například, komisařka Vestagerová využije ustanovení pravidel pro státní podporu tak, aby umožnila podporu firem od svých vlád. Je to důležité ze dvou důvodů:

- včasná a smysluplná pomoc uchrání společnost od vyšších nákladů

- musí ale existovat meze, neboť by se mohlo stát, že díky "krizové pomoci" budou některé firmy zvýhodněny tak, že vytlačí z trhu ty, co dostanou podporu menší...

Myslím, že ale hlavní těžiště práce parlamentu bude v hledání toho, abychom se z toho, co se dnes (logicky ne zrovna optimálně) děje, poučili. Nejen krizi zvládli a snížili škody, které způsobí, ale získali větší odolnost a schopnost reakce na krize budoucí. Dnes se bohužel ukazuje, že zde je hodně co zlepšovat a snad to uznají i představitelé zemí, kteří se často větší spolupráci a společným řešením spíše brání.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



