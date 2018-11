Niedermayer (TOP 09): Nemohu se zbavit dojmu, že daňaři upřednostnili postihy trafikantů a hospodských

Důslednost, s jakou česká daňová správa honí trafikanty či bistra za nevydávání účtenek, kontrastuje s její "akčností" v jiných oblastech.

Krátce poté, co jsem zde zveřejnil post ohledně "ticha" kolem korunových dluhopisů, došlo k jeho "prolomení" - policie případ odložila. Je to jistě jeden z možných důsledků, neb prokázání úmyslu není nikdy věc snadná.

Pozornosti by ale nemělo ujít, jak důsledně se tímto zabývala finanční správa a "co z toho bylo".

Soupis "korunových emisí" obsahuje stovky položek. Z toho mnoho jsou emise malé (což neznamená, že bezproblémové, spíše naopak), a z těch velkých dominují státní dluhopisy a veřejně nabízené emise bank. U nich problém není - dlužník využil tuto možnost ke snížení úroku, a tím zvýšil svůj zisk, který se promítl do vyššího základu pro daň ze zisku, zjednodušeně řečeno.

Z emisí tedy zjevně "vyčnívá" jen několik případů, které jsou velké (tedy daňová "výhoda" je značná a stojí jistě "za práci" daňových kontrolorů), u kterých se jeví jako pravděpodobné, že byly provedeny po dohodě se spřízněnou osobou, která je nakoupila. U některých jsou pochybnosti, jak a zda proběhly finanční toky, a zda za dluhem existovalo ekonomické zdůvodnění. Pokud navíc byl úrok "ne zcela tržní", a tedy o něco vyšší, než by finanční trh naznačoval, je to zřejmě místo, kde měla finanční správa zbystřit. Zejména pokud jde tak po všech nepravostech, že honí ženicha a nevěstu ohledně počtu jejich hostů.

Bohužel o tom, zda k tomuto postupu došlo, a co přinesl, nic nevíme. Na stranu jednu to není špatně, neb daňaři by měli ctít v mnoha ohledech mlčenlivost, a to i u podezřelých případů. Na stranu druhou, kontrola financí bývalého ministra financí a premiéra, navíc v případě, kdy je zjevně velká možnost, že výsledek bude pro něj i jeho firmu problém, by jistý komentář vyžadovala. Ne z úst finanční správy, ale nejlépe od premiéra samotného. Jinak je těžké vyvrátit podezření z toho, že existuje v potírání daňových nepravostí více než jeden metr...

P.S. Z údajů, které MF zveřejnilo, se jeví, že "nepravostí" bylo nalezeno nemnoho, a stejně tak je poměrně malá částka, která na dani byla dovybrána. Trochu mne to překvapuje, neb se mi zdá, že nutkání za korunové dluhopisy skrýt neexistující operace navíc s nereálně vysokým úrokem bylo hodně velké. A odhalení takovýchto operací poměrně snadné.

Opět se nemohu zbavit dojmu, že daňaři, v rozporu s racionálním přístupem, upřednostnili postihy trafikantů a hospodských před krácením daní v rozsahu o řády vyšším...

