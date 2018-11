Niedermayer (TOP 09): Rande s realitou...

Vypadá to, že dcerka holdingu "Agrofert - jádro" se ne a ne probudit k životu )a hrozí ji odpis), zatím co "Agrofert - Fotovoltaika" se agilně hlásí ke slovu. Příklad, kdy se holding pustil do bussinessu (umělé oplodnění) a stát přispěchal s tím, že bude platit účty a dotovat zisk (rozvolnění pravidel a více peněz z veřejného pojištění), zdá se, táhne.

Myslím to z legrace, tentokrát fakt. Mám pocit, že postupné ochlazování ještě před pár měsíci nezměrného zapálení předsedy vlády pro stomiliardové dobrodružství zvané výstavba jaderky, je výsledek alespoň krátké schuzky s realitou. A je to dobře, škoda jen, že tak pozdě a proto musíme litovat promarněného času, peněz i energie.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



A oceňuji i to, že ryzí populista Andrej Babiš je sto říci něco, co je u nás nepopulární (a většina politiků se toho bojí).

Moc by se mi líbilo, kdyby s urputností, se kterou prosazoval některé přinejmenším sporné věci (kobercové zavedení EET třeba), pomohl prosadit smysluplná pravidla, která by ekonomicky racionální rozvoj obnovitelných zdrojů v naší zemi nastartovala.

autor: PV