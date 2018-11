Niedermayer (TOP 09): Východ slunce, emoce a konzervatismus

Očekávám, že poté, co se dobereme k tomu, zda "letní je lepší než zimní", bude kolem více naštvaných lidí, než bylo v době, kdy se čas "střídal". A mimochodem, střídání času samozřejmě nevymyslela EU: ta jen v roce 2001 (tuším) sjednotila termíny, kdy se změny provádějí, neb jinak by byl v unijní (nejen) dopravě strašný guláš.

Osobně se ochotně smířím s jakýmkoliv výsledkem, ale pár věcí se mi honí hlavou:

Zaznamenal jsem, že hodně razantních proponentů "změny" (tedy konce "změn") bylo zaskočeno, že Komise po veřejné konzultaci návrh dala, a teď tápou v tom, co dál navrhují - což je pozoruhodné. Co asi měli v hlavě, když za "zrušení" zarytě bojovali? Že by volební preference?

To, že Komise umožňuje, aby se země mohly rozhodnout o tom, jaký čas preferují (pokud střídání času padne), je nutnost (jinak by si to Komise "odskákala"¨). Část lidí totiž chce změnit čas proto, aby byl čas letní, část zimní. A byrokrati z Komise těžko mohou dělat soudce. To, že z toho může vzniknout absurdní chaos a při cestování neustále přetáčení hodinek, a jízdní řády s nepochopitelnými čísly, je pak smutný důsledek.

Pozoruhodné je, že v čele tlaku na změnu stojí mnoho konzervativních politiků. Měl jsem zato, že jejich zásada obecně je "not broken, do not fix it" tedy neměňme to, co není rozbité. Ale holt asi jsou zde výjimky...

Pokud se nepletu, ve veřejné konzultaci se sice zúčastnilo více než 4 miliony lidí, ale jen ve 3 zemí to bylo více než jeden ze sta. Zajímalo by mne tedy, kde se rodí shoda představitelů zemí, že střídání času je špatně. A pokud to tak politici cítili, proč si to léta nechávali pro sebe na místo toho, aby letní čas zrušili.

Mám pocit, ale nebyl bych tomu rád, že kolem toho bude ještě "veselo" (včetně toho, že se malé země budou podvolovat "časovému diktátu" velkých sousedů, nebo demonstrovat suverenitu podporou vzniku chaosu). A předpokládám, i když z toho nebudu rád, že "vinen bude zase ten Brusel", jakkoliv v tom je zcela nevinně. Ale třeba se pletu, a rychle vznikne kultivovaná a rozumná dohoda...

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



Jinak, můj pocit je, že pro řadu lidí není ani to ani ono velké drama. Neboť pracují s flexibilní pracovní dobou. A tak, když je tma, začínají den později, když světlo, dříve. Chápu, ale že pro lidi s pevnou a časnou pracovní dobou by byl letní čas, upřednostňovaný řadou lidí, dost nepříjemná věc.

Nemyslím si ale, že ten či onen čas je "přirozený", do jisté míry za nepřirozené považuji to, jak jsme (školy, úřady, některé podniky) velkými otroky hodinek a méně respektujeme přírodu.

A kdybych chtěl být k zarytým bojovníkům proti střídání času jízlivý, tak shrnu dnešní diskusi tak, že ti, co více přemýšlejí nad létem, chtějí čas letní, a ti, co se strachují o tmu ráno v zimně, ten zimní.

A možná, že "mediací jejich sporu" by mohl být kompromis - tedy letní čas v létě a zimní v zimě. Nebo to je blbost?

P.S. Musím se podívat na dopravní statistiky, ale mám za to, že horší světlo se rovná více nehod. Zrušení střídání času = více provozu při horším světle. Pokud toto platí, z logiky matematické implikace platí i to, že konec střídání času = více mrtvých a raněných na silnici. Ale to je pro zaryté bojovníky "za změnu" asi jen detail.

