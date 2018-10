Niedermayer (TOP 09): Zakleknutí nezná meze, ani ty zákonné...

Jedna z těch bolestivější poznámek pod mými posty říkala, že "to, co děláme ve snaze zlepšit výběr daní v EU, je podobné tomu, co u nás dělá pan Babiš".

Přitom tyto snahy mají společné snad jen slovo "daně".

Co se děje u nás, je především zaměřeno na malé podnikatele, zatímco unijní snaha u korporátního danění směřuje hlavně na velké, nadnárodní firmy.

U nás to zvyšuje problémy s plněním povinností, čemuž se my snažíme zabránit a naopak volat po zjednodušení a větší jistotě po plátce daně.

Jak je vidět z toho příkladu, boj pana Babiše a Janečka nezná mezí, a zákony se neomezuje. A neuvažuje o tom, co se děje za hranicemi naší země.

My v Unii hledáme cestu jak zákony zlepšit, zkvalitnit spolupráci úřadů a omezovat praktiky, které ke krácení daní či jejich obcházení (což je legální) vedou. A hledat dobrá, globální nebo aspoň unijní řešení.

A mimochodem, Unie, myslím, nemá dvojí metr, který zajistil, že daňové trable pana bývalého ministra financí s korunovými dluhopisy nezajímají...

