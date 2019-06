Niedermayer (TOP 09): Premiér má jedinou možnost, jak si prodloužit pobyt ve Strakově akademii

Premiér Andrej Babiš má dle mého názoru jedinou možnost, jak si o chvíli prodloužit pobyt ve Strakově akademii. Musí jasně veřejně deklarovat, že veškeré dotace pro firmy z jeho svěřeneckých fondů, které odmítne Komise proplatit, vrátí dotčené firmy, nebo on osobně, a to neprodleně, tedy poté, co bude zřejmé, že Komise platbu odmítá (jednání soudu, kam naše země může spor posunout, pokud se nepletu, nemá odkladný účinek).

Pokud to tak neučiní (což by bylo věru skandální), doufám, že se ve sněmovně nenajde dostatek poslanců, kteří by zablokovali pád jeho vlády (neb to by se z problému jednotlivce stala krize polistopadového vývoje).

Pokud se nestane první (nezaváže se k vrácení) a stane se druhé (poslanci ho podrží), je to důvod pro velmi plná náměstí. Protože bychom přišli o základní atributy slušné, západní, demokratické a na právu stojící společnosti, atributy, které nejen činností pana Babiše naši zemi opouštějí...

A mimochodem, nejde o útok na právo hnutí ANO mít hlavní slovo ve formování vlády, neb je vítězem posledních voleb. Jeho poslanci by si to měli uvědomit a dle toho, i ve vztahu ke svému předsedovi, jednat.

PS: K dnešní situaci vedlo selhání více osob a institucí:

Pan Babiš mohl být premiérem, pokud by - své firmy, které pobírají dotace, prodal - přestal o dotace žádat . Pan Babiš mohl být členem vlády, pokud by zůstal na postu, který konflikt zájmu nevyvolává (z mého pohledu není, ale měl konzultovat v tomto EK stejně jako ve věci struktury svěřeneckých fondů). Nevím, do jaké míry měly firmy dotace, požadující povinnost si nárok na ně ověřit. Tipuji, že ano, a svou práci (stejně jako řada dalších žadatelů) neodvedly. Největší vinu vidím na straně českých úřadů dotace poskytující, neb ty se musí držet při jejich přidělování práva, včetně toho unijního a do něj omezení konfliktu zájmů spadá. Pokud si nebyly jisty (i když text zní srozumitelně), měly se domáhat stanoviska na úrovni EU. Myslím, že dělaly něco jiného - na svůj dotaz ohledně této věci jsem ze SIZF dostal věru tragikomické vysvětlení, postrádající snahu vyrovnat se s právním problémem. Rychleji měla jednat i EK, zejména "tanec" kolem data voleb do EP poškodil její kredibilitu. Ale problém začal dříve, neb Komise měla aktivně zjišťovat, zda některé země nemají problémy a eventuálně přijít s vysvětlením, jaký postup od zemí očekává.

