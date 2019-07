Niedermayer (TOP 09): Proč?

Už asi chápu, proč jsme za unijní stovky miliard nepostavili pořádné dálnice, nezlepšili vlaky či nepřiblížili stav našeho životního prostředí tomu, co je běžné "na západě" a odpovídá to zákonům.

Taky proto, že peníze asi totiž musely zbýt na "projekty" pana Mlynáře a podobných odborníku na čerpání.

To, co stát umožnil, a dokonce ani nekontroloval je fakt hanebné.

Ještě nám zbývá pár let, kdy peníze na přiblížení životní úrovně nikoliv pánů "Mlynářů" ale nás všech k té, obvyklé v zemích na západ od nás. Bez zásadní změny v tom, co s penězi děláme, to ale nepůjde (a vím, že kolegové v českém parlamentu se o to budou snažit).

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV