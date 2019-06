Niedermayer (TOP 09): Proč bude složité "nastartovat Unii"?

Šéfa evropské komise navrhuje Rada, tedy premiéři a presidenti (většinou cca 21 zemí). Musí přitom zohlednit výsledky voleb do EP (vyhrála EPP, před socialisty a Macronovou stranou posílenými Liberály). Navržený kandidát musí získat podporu v parlamentu, ideálně velkých, prounijních skupin (tří zmíněných a Zelených).

Již to je složité. Navíc, v Radě mají zmíněné tři skupiny podobný počet hlasů. Takže, zablokovat kohokoliv je snadné, nalézt dohodu složité.

Bohužel, mezi Radou a Parlamentem je jeden ještě větší rozpor, než otázka jmen a států.Je jím touha premiérů, mít "slabého" šéfa komise, který "zúřaduje", co mu řeknou (vpraxi to, co budou chtít velké země). Zatím co parlament preferuje, aby šéf komise dělal to, co mu ukládá smlouva - tedy navrhoval legislativu, která je ve prospěch spojenectví a nekompromisně plnil smlouvy, včetně dohledu nad dodržováním pravidel.

To je pro mne mnohem důležitější, než konkrétní jméno a dle toho budu podporu kandidátů zvažovat.

P.S.: Pan premiér Babiš bude bezesporu jeden z největších propagátorů konceptu šéfa komise - šedé myši, zatím co jasný a doložený zájem zemí, jako jsme my, je právě šéf spíše autonomní a odvážný. Neb přes něj vede spíše cesta k fungující Unii, která bude sto pomáhat řešit trable dnešní doby...

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



