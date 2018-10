Niedermayer (TOP 09): Slibotechny volebních mašinerií neznají meze

Komunální kampaň je jich plná a stále přicházejí nové nápady na to, co lze slíbit. A buď to funguje, nebo všichni ti poradci, co tímto směrem politiky směrují, jsou podvodníci. V praxi, až na některé úlety, se toho moc nestane, vše to je podle "volební hry", která se hraje proto, že voliči ji dost -"nesankcionují".

Nicméně to, co se odehrává na úrovni vlády, je to trochu horší. A možná pro někoho nečekané. Hnutí ANO se díky "obměně elektorátu" totiž stává programově sociálně demokratickým fenoménem (ve smyslu nikoliv moderního, ale poněkud staršího modelu tohoto směru) a proti tomu se "opravdoví" sociální demokrati logicky brání "útěkem zpět". K více a více extrémním nápadům. Přitom ty "úspěšnější" si jistě ANO osvojí a převezme je.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dnešní rostoucí ekonomika a prosperující Evropa činí věci dříve nemyslitelné vlastně možné. Pokud naše levicovo-levicová koalice, stojící na extrémní komunistické levici, rozjede spirálu soutěže o to, kdo je "správněji levicový", bude úklid po této vládě buďto velmi bolestivý (pokud k němu dojde při poklesu růstu), nebo jen "velmi náročný".

Zabránit se tomu dá. Čím více lidí bude mít zdravý rozum, nenechá se manipulovat nebezpečnými sliby, tím větší bude šance, že se takovéto epizody nebudou opakovat...

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Jiný svět za našimi humny? Niedermayer (TOP 09): EET za všechny prachy (pardon, vlaky) Niedermayer (TOP 09): V kyberprostoru už opět běhají příspěvky na téma, kdo je vlastizrádce a kolaborant Niedermayer (TOP 09): Bývalý premiér pro mne představoval dno české politiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV