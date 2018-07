Niedermayer (TOP 09): Úspěch, že není neúspěch, je fakt málo

Ve středu jsme v Parlamentu měli debatu k výsledkům jednání "migračního summitu". Byl jsem jeden z těch, co mohli mluvit.

Panovala docela shoda, že hlavním úspěchem summitu bylo, že nebyl kompletní neúspěch. A část lidí předpovídali, že společná Evropa směřuje ke konci.

Úspěch, že není neúspěch, je fakt málo. Dokonce i migrace, která se nakonec "nějak dohodla", je daleko od opravdu dobrého řešení. A tím, je pouze řešení Evropské, bez obnovování hranic uvnitř Unie a přenášení problému z jedná země na druhou.... A tam zatím nejsme.

A ostatní body (třeba reforma EMU) se také moc nehýbou. I tam jsou lidé, kteří říkají své kategorické NE a jiní, co chtějí dohodu hledat.

Ale jak připomínám, můžeme neskutečně mnoho ztratit. Všichni. Někteří ještě víc než ostatní. Což by byl přesně náš případ.

Proto se budu i dále snažit o to, aby k tomu nedošlo.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09

europoslanec



Zde, co jsem řekl:

Madam President, I did not want to talk about migration, but I must. At a time when, due to several measures, the number of migrants arriving in the EU is a small fraction of the numbers of just a few years ago, we are facing a severe political crisis associated with migration, and this is despite the fact that I guess everyone knows that there is nothing like a national solution for migration.

Let me call on Council Members to work on a common functional and effective solution and not allow this crisis to get out of control. At the end of the day, I guess the Summit was more a success than a disaster, but only by a very small margin.

Other topics of the Summit, like promotion of security and defence, or economic issues, including trade, illustrate how substantial added value could be a function of the European Union for our citizens, the global economy and the world. I believe that we should not forget about it and we should not put it at risk.

