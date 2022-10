Novák (ANO): Je potřeba se připravit na bídu, chudobu, zimu a nedostatek všeho

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme dnes přítomni projednávání úprav rozpočtu České republiky na letošní rok. Na letošní rok na konci října. Schválně říkám být přítomni, protože vlastně jediná schválená změna v přesunech prostředků z rozpočtových kapitol školství a sportu jako výsledek projednávání ve výboru jasně ukazuje, jak současná pětikoalice chápe řešení přicházející krize. Nová verze letošního rozpočtu počítá a i když je říjen zatím s navýšením schodku o 60 miliard na nějakých 330 miliard no a v minulých týdnech nám tady přitom lítaly jako vlaštovky investice do zastropování od 130 miliard výše.

Já se ptám, na co si tady vlastně vládo teď hrajete, koho vodíte za nos? Občané naší republiky, kteří nejsou ti, co ten megaproblém, ve kterém dneska žijeme, způsobili, od vás chtějí slyšet jasná řešení. Co, kdy a jak? A vy - s hlavou s odpuštěním v zadnici Evropské unie vršíte lež na lež a vlastně už ani sami nevíte, kde je pravda.

Váš stranický vzor, nedávný kolega a mnohokrát vzývaný démon této sněmovny Miroslav Kalousek na svém profilu na svém Facebooku doslova uvedl: 2022 deficit 330 miliard, 2023 deficit 295 miliard, 2024 deficit 280 miliard, 2025 deficit 260 miliard. Nárůst dluhu za vaše volební období 1 bilion 165 miliard korun.

Vláda ztratila řídí státní finance udržitelným způsobem, ratingové agentury nás potrestají a budoucí generace proklejí. Nelze se vymlouvat ani na válku, ani na ceny energií. Tady totálně selhala schopnost krizového řízení.

Halé, pánové Stanjuro, Fialo, Síkelo a další členové bratrstva - váš bývalý Kalousek, váš kolega a nejen on bije na poplach! Slyšíte ho? Ne, neslyšíte, protože na to asi nemáte. Vládu totiž řídí vysokoškolský profesor a naposledy rektor. Průmysl bankéř, úředník z Erste Group a finance počítačový inženýr. Neměl by tam sedět krizový ekonom? Manažer se zkušeností z průmyslu a bankéř nebo aspoň ekonom na financích? Kdyby ve vládě totiž seděli, tak už se dávno něco konečně děje. Ale kluci si pořád hrají: tu na školu, tu na banku, anebo to mají jako počítačovou hru. A někteří možná jako Tetris.

Nezlobte se, ale skutečně jediné, co lze pochválit, je to, že je rozpočet v souladu s právními normami. Rozpočtová odpovědnost nula, firmy nula, čeští občané opět jedna velká nula. Jak to, že Česká republika jako předsednická země Evropské unie nevolá k odpovědnosti ty, kteří tuto neřešitelnou situaci v energetice způsobili? Myslím tím zejména Německo a další státy. Dneska se dozvídáme, že Německo vypne jaderky až na jaře! Kde vůbec bere Německo drzost určovat zelenou politiku Evropské unie, když její plány zhavarovaly vlastně v první mírné zatáčce?

Řekli jste občanům České republiky, že země, které nejvíce poučují v Evropské unii, kam a jak by se měly vyvíjet další změny v energetice, mají s Ruskem uzavřenou dodávku plynu do roku 2030? Řekli jste jim to? A dále náš spojenec Spojené státy. Můžu vám říct, například jeden případ, který je na Slovensku. Společnost U. S. Steel Košice.

Sídlo na Slovensku, vlastník Američan, smlouva s Rusem za ruskou cenu. Ale to nám nevadí. Chování této vlády mi mnohdy připomíná prince z pohádky, který křičí: Tatínek vám vyhlásí válku! Víme vlastně, kolik platíme za kubík zkapalněného plynu z té jediné lodi co stojí v Nizozemsku? Jak můžeme připravovat rozpočet, když vlastně ani nevíme, jaké jsou náklady? A, jaká je vůbec země původu toho plynu? Jo, a proč se nemá zastropovat cena plynu obecně? Asi by to poškodilo zisky našich spojenců. Stále intenzivněji se ukazuje, že nám nepomůže nikdo. Možná se v jiné podobě opakuje rok 1938. Všichni slibovali a nakonec jsme si museli pomoci vlastně sami. Všichni nás v tom nechali a všichni se starali o sebe.

Všechny návrhy opozice již předem dostaly stopku ministra financí. Ve všech pozměňujících návrzích opozice jsou řešeny skutečné problémy. Ovšem ty vás nejspíš nezajímají. Nezajímá vás ani skupina osob se zdravotním postižením, ani sportující děti a seniory, ty už jste dávno poslali k šipku.

Dámy a pánové, a jak vlastně teda řešíme tu situaci u nás doma? Čekáme, slibujeme, ale hlavně zase čekáme. Vlastně jo. Piráti potřebují digitální úřad pro své nezaopatřené miláčky z předchozího období. Tak jim ho za megaprachy zřiďme, proč ne! Podobně jako třeba Pražský inovační institut! Ten je učebnicovou ukázkou cizopasení Pirátů na státních a městských rozpočtech.

O výrocích ministra Síkely z tohoto týdne, kdy v neděli řekne něco, v pondělí zase naopak a v úterý už zase jinak, tomu říkáte předvídatelné podnikatelské prostředí? Zde plánujete vyšší výběr daní? Na to zapomeňte!

Ovšem tohle je jen špička ledovce. Mnohem horší je výhled energetické situace. Pokud čteme články o tom, že v Německu se zvýšily tarify pětatřicetkrát, tak si jako myslíte, že tato hrozba se zastaví o Krušné hory? Rozhodně ne. A to, že by se někde cestou stal zázrak, na to můžeme taky zapomenout. Je potřeba říci jasně a po dnešním jednání o státním rozpočtu to budeme mít černé na bílém; je potřeba se připravit na bídu, chudobu, zimu a nedostatek všeho. Proč? Protože od nás odejdou a už o tom silně uvažují velcí zaměstnavatelé a skokově naroste nezaměstnanost. Protože kvůli tomu nebudou mít lidé prostředky na udržitelné živobytí. Vzroste šedá ekonomika, nesplatitelné půjčky. Firmy a podnikatelé přestanou vyrábět vše, co je energeticky náročné. Nejde jen o skláře, ale zejména také o potravinářství. Už jsem to tu říkal jednou, ale to, co děláte, způsobí akorát to, že to tady nebude nejen k žití, ale ani ne na umření. Lidé nebudou mít práci a přijdou za vámi skrze úřady práce pro sociální dávky. Máte to v rozpočtu? Nemáte.

Dámy a pánové, bohužel už je pozdě. Efektivní kroky vlády měly přijít dávno. Na jaře, nejpozději začátkem léta, bohužel, ale to se nám tady paní předsedkyně Pekarová Adamová vysmívala, že máme plést svetry. A teď jsme v situaci, že ne, že přesuneme 100 milionů sem, 100 milionů tam, jestli natiskneme další bankovky, aby měli lidi v ruce nějaké papírky. Je to o změně struktury. O změně struktury rozpočtu, která bude namířena na maximalizaci možných příjmů a efektivnímu vynakládání nutných výdajů tak, abychom udrželi sociální smír a pevný stát.

Dámy a pánové, vím, že tím, co jsem zde řekl, nejspíš házím hrách na zeď, ale věřte, že nepřestanu. Ono vám to všem tady v Poslanecké sněmovně dojde, až se vám opět, mnohem citelněji, zdraží náklady na bydlení u vás doma, nebo se vám zvednou platby na poslanecké byty v Praze. Až se to bude týkat vás, až vy si budete muset sáhnout do kapsy, to bude bolet. Bude pozdě. Budete pozdě litovat. Dostali jste nás opět do situace, kdy nesouhlasit s vaší úděsnou nezodpovědnou politikou znamená nést odpovědnost za vaše amatérství.

Proto je jasné, že váš dnešní návrh bohužel projde. Bohužel. A je na čase se ptát, zda by za jiné vlády nebylo líp.

Přesto vás všechny, kolegyně a kolegové, žádám, znovu vás žádám, podpořte návrhy opozice, které pomohou lidem, firmám a české ekonomice. A vlastně proč prosím? Už prosím sami konečně uznejte, že tato vláda na to nemá a je nejvyšší čas ji vyměnit.

lic. Marek Novák, MBA ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Novák (ANO): K dnešnímu dni máme od ministerstva bohužel jedno velké nic! Miroslav Novák: Vrchol inflace se po zveřejněných zářijových číslech zatím odkládá Novák (ANO): Teď se bavme o tom, jak to napravit Novák (ANO): Jde o stopku pro nikotinové sáčky pro děti a mladistvé

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama